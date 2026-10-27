El diputado provincial y presidente del bloque FDT Juan Carlos Ledesma presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. La propuesta se inspira en la denominada “Ley EMA” y busca fortalecer las herramientas de prevención, detección y acompañamiento frente a las nuevas formas de violencia que se producen a través de las tecnologías.

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma impulsa una nueva iniciativa legislativa destinada a prevenir y abordar integralmente la violencia digital en los ámbitos educativos de Catamarca, mediante la creación de un programa provincial que involucre a las instituciones escolares, las familias y los organismos competentes.

La propuesta, que toma como referencia la denominada “Ley EMA”, una iniciativa que ya avanzó en otras provincias, busca dar respuesta a una problemática cada vez más presente en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes: el hostigamiento en redes sociales, el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad y la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial, entre otras manifestaciones de violencia digital.

El proyecto contempla la incorporación de contenidos de ciudadanía digital y prevención de las violencias en las propuestas pedagógicas, la capacitación de docentes y directivos, el desarrollo de campañas de concientización y la elaboración de protocolos de actuación que permitan intervenir de manera rápida, coordinada y cuidadosa ante situaciones de riesgo.

Asimismo, establece la necesidad de garantizar orientación y acompañamiento psicológico, pedagógico y social a las personas afectadas, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes, el resguardo de su identidad y la prevención de la revictimización.

Una agenda legislativa para fortalecer la convivencia escolar

Esta iniciativa se suma a otras acciones legislativas impulsadas por Ledesma con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y promover una mayor responsabilidad de los adultos frente a situaciones de acoso.

En ese sentido, ya cuenta con despacho de comisión otro proyecto del legislador que propone incorporar al Código de Faltas y Contravenciones de Catamarca un capítulo específico sobre responsabilidad parental por acoso escolar.

La propuesta contempla sanciones ante el incumplimiento de los deberes de vigilancia, orientación y cuidado por parte de padres, madres, tutores o responsables legales cuando, frente a situaciones de acoso escolar protagonizadas por menores a su cargo, no adopten medidas razonables para prevenir, corregir o intervenir. También prevé instancias educativas, talleres de convivencia escolar y orientación familiar, con un enfoque preventivo y de acompañamiento.

De esta manera, ambas iniciativas abordan distintas dimensiones de una misma problemática: por un lado, la prevención y el abordaje de las violencias que se desarrollan en entornos digitales y, por otro, la responsabilidad de los adultos y las herramientas institucionales para actuar frente al acoso escolar.