La Municipalidad de Valle Viejo lleva adelante una nueva intervención de infraestructura urbana sobre la calle Tristán Lobo, en la localidad de San Isidro. Los trabajos contemplan, en una primera etapa, la ejecución de 600 metros lineales de veredas y cordón cuneta, con mano de obra y recursos propios del municipio.

La obra forma parte de las acciones que impulsa la gestión de la intendenta Susana Zenteno para mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en distintos sectores del departamento.

Los trabajos se desarrollan con personal municipal una modalidad que permite aprovechar los recursos disponibles y avanzar con intervenciones destinadas a mejorar el espacio público.

La construcción de veredas y cordón cuneta representa una mejora para el sector, ya que contribuye al ordenamiento de la vía pública, facilita el escurrimiento del agua de lluvia y brinda mayor seguridad a peatones y conductores.

Con esta intervención, el municipio continúa avanzando en su programa de mejoramiento urbano, priorizando obras que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos y fortalecen la infraestructura de los barrios de Valle Viejo.