En una nueva jornada de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, durante la mañana de hoy, la imagen peregrina de la Virgen del Valle arribó a la Escuela Municipal N° 3 “Gustavo Gabriel Levene”, ubicada en el barrio Eva Perón de Capital.

La Madre Morena fue recibida por la comunidad educativa en un clima de fiesta y gratitud por su presencia maternal. “Hoy llega para abrazarnos con ternura maternal, escuchar nuestras súplicas, recibir nuestras intenciones y recordarnos que nunca estamos solos, porque su amor nos acompaña. Bienvenida, Madre querida, a nuestra escuela y a nuestro corazón”, manifestaron en el recibimiento preparado con mucho esmero y amor.

El padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, agradeció la apertura de la institución educativa para recibir a Nuestra Madre del Valle, que nos prepara para las próximas fiestas en honor de la Inmaculada Concepción del Valle. “Hoy, Ella quería venir a esta escuela donde día a día vienen a aprender, conocer, compartir y, sobre todo, a crecer como personas”, dijo, invitando a los alumnos, docentes y familias a disponer sus corazones para un momento de oración en torno a la Palabra de Dios y la presencia de la Virgen.

Seguidamente, los niños de 3° grado homenajearon a la Patrona de Catamarca con la danza, y el profesor Alberto Harón la honró con el canto.

En el Consejo Multisectorial municipal

En este mismo día, también en horas de la mañana, la Madre del Valle llegó a las dependencias del Consejo Multisectorial de la Municipalidad de la Capital, que funciona en el predio del complejo cultural urbano Urbano Girardi.

Con mucha alegría y emoción fue recibida por los empleados y por quienes concurren a los talleres y demás propuestas destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores e inmigrantes.

En la ocasión, una de las representantes de este espacio pronunció las palabras de bienvenida: “Querida Virgen del Valle, Madre Protectora de nuestro pueblo, hoy nos reunimos con el corazón lleno de gratitud por tus infinitas bendiciones, tu guía constante y tu manto protector que nunca nos desampara. A través de este acto de fe te rendimos un humilde y sincero homenaje, renovando nuestra devoción, nuestra lealtad y nuestro amor filial hacia Ti. Gracias por escuchar nuestras plegarias y por ser el faro de esperanza en el caminar diario”, expresó, leyendo además un poema de autor anónimo.

El padre Ángel Nieva rezó oración del Año Mariano Nacional 2020 y bendijo los recordatorios preparados para esta jornada especial. La Sagrada Imagen permanecerá en el lugar hasta horas del mediodía.

Cronograma

Miércoles 28

8.30 a 12.00 EPC Norte, barrio 100 Viviendas.

10.00 a 12.00 Radio República.

Jueves 29

8.00 a 12.30 Dirección de Inspección General.

9.00 a 19.00 CAPS Carlos Bravo.

Viernes 30

8.00 a 12.30 Fiscalías de Cámaras Civiles.

9.00 a 12.00 Defensoría del Pueblo de Catamarca.

16.00 a 20.00 Centro vecinal Aldo Cancino.