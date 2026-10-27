Un grave episodio de tensión social se vivió en la delegación de la empresa distribuidora de energía eléctrica en la localidad de Santa María. Una vecina sufrió una severa crisis de nervios y descompensación física al notificarse de los montos desmedidos en la facturación del servicio público prestado por la firma EC SAPEM en Catamarca.

Según relataron los usuarios presentes en las oficinas comerciales, la mujer intentó reclamar por los elevados costos de la boleta de luz hasta que colapsó en el lugar. La gravedad de la situación obligó a solicitar ayuda médica de urgencia para su posterior traslado al hospital santamariano, donde quedó internada bajo observación con un cuadro compatible con parálisis facial tras el hecho en EC SAPEM en Catamarca.

Ante el dramático escenario vivido por la usuaria, los vecinos que aguardaban ser atendidos intentaron obtener explicaciones de los responsables del distrito. Sin embargo, los encargados de la delegación evitaron emitir pronunciamientos y se negaron a brindar respuestas oficiales sobre el criterio de cálculo tarifario aplicado por la firma EC SAPEM en Catamarca.

El incidente reavivó el malestar social en el interior provincial por las abultadas liquidaciones que deben afrontar las familias vulneradas. La falta de contención gubernamental provocó críticas de diversos sectores comunitarios ante la indolencia de la prestataria estatal.

Silencio oficial y reclamos contra las tarifas de EC SAPEM en Catamarca

Las principales observaciones de la comunidad se dirigen hacia la falta de sensibilidad social y la inacción del directorio de la empresa pública. Cuestionan que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia no supervise las liquidaciones ni establezca un freno al ajuste que aplican las autoridades de EC SAPEM en Catamarca.

De igual manera, referentes vecinales y comerciantes de Santa María reprocharon la total ausencia de canales institucionales para revisar facturaciones desproporcionadas antes de emitir los cortes de suministro. Criticaron que el Poder Ejecutivo priorice la recaudación estatal por sobre la salud y la economía de los usuarios golpeados por los aumentos en Catamarca.

El colapso de la usuaria encendió el alerta entre los habitantes del departamento norteño, quienes evalúan organizar presentaciones colectivas. Ante el hermetismo de la empresa distribuidora, la sociedad exige de forma urgente una revisión tarifaria en Catamarca.

Fuente: El Aconquija