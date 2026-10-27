Las empresas Supercemento y Eleprint, responsables de la ejecución de la obra del sistema de desagües cloacales de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, cuentan con un canal de atención destinado a recibir consultas y reclamos de los vecinos relacionados con los trabajos.

Quienes necesiten informar inconvenientes o realizar algún reclamo vinculado con la obra pueden comunicarse directamente con las empresas a través de WhatsApp al 381 352-3664.

Además, se encuentra disponible el sitio web desaguescloacalesfmevv.com y el correo electrónico [email protected], como vías de información y contacto para los vecinos.