El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, rubricó un convenio de cooperación y asistencia técnica con su par de Paclín, Eduardo Menecier, destinado a la provisión e instalación de cinco estaciones meteorológicas en dicho departamento. Los dispositivos, desarrollados y ensamblados en el Nodo Tecnológico por técnicos de la comuna capitalina, se integrarán formalmente a la Red de Estaciones Meteorológicas Municipales (REMM), permitiendo monitorear variables climáticas en tiempo real, generar sistemas de alerta temprana y compartir información abierta y accesible para la comunidad.

La firma del acuerdo, desarrollada en las instalaciones del Nodo Tecnológico, contó con la presencia del secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Lic. Nicolás Acuña, y el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales. En este marco, Acuña precisó que la entrega se concreta en una etapa clave previa al inicio del período estival: «Buscamos dotar al municipio de Paclín de herramientas tecnológicas para monitorear sus principales cuencas hídricas, especialmente ante la temporada de lluvias y la influencia del fenómeno de El Niño. La previsibilidad no cambia las condiciones del tiempo, pero nos permite anticiparnos, protocolizar respuestas de emergencia y cuidar a las familias. Además de proveer los equipos, brindaremos asesoramiento y capacitación al personal local para la correcta interpretación de los datos».

Por su parte, el intendente de Paclín, Eduardo Menecier, celebró la articulación institucional y detalló los puntos estratégicos donde se emplazarán los nuevos sensores: «Para nosotros es fundamental integrarnos a esta red tecnológica, ya que somos un departamento turístico pero también con una fuerte matriz productiva. Estas cinco estaciones se colocarán en La Merced, Balcozna, San Antonio y en el sector sur de nuestra jurisdicción, beneficiando de forma directa a nuestros agricultores, vecinos y visitantes, quienes contarán con información meteorológica diaria y certera».

La iniciativa consolida la expansión territorial de la REMM más allá de los límites de la ciudad capital —donde ya operan seis nodos activos—, sumando esta experiencia a los acuerdos previamente implementados en el departamento Capayán y en Mina Capillitas junto a la empresa estatal CAMYEN S.E. A través de este esquema federal, el municipio capitalino pretende poner el desarrollo científico local y la innovación pública al servicio del cuidado ambiental y la prevención de riesgos en toda la provincia.