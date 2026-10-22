Los Centros de Estimulación de la Infancia y la Familia (CEIyF), dependientes de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital, llevaron adelante una nueva edición de su tradicional maratón recreativa en las instalaciones del Parque Adán Quiroga.

La jornada reunió a una gran cantidad de familias, docentes y niños que asisten a las distintas salas comunitarias de la ciudad, en el marco de una colorida propuesta orientada a incentivar el juego al aire libre, el desarrollo motriz y la adopción de hábitos de vida saludable desde los primeros años de vida.

El encuentro contó con el acompañamiento de la secretaria de Educación y Cultura comunal, Marqueza Blanco Azurmendi; la directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni; y la directora de los CEIyF, Silvia Vildoza, quienes compartieron las actividades junto a las comunidades barriales.

Durante la jornada, los pequeños deportistas y sus familias disfrutaron de circuitos adaptados, dinámicas de estimulación psicomotriz, sorteos sorpresas y la entrega de reconocimientos para todos los participantes, disponiendo además de puestos de hidratación y colaciones frescas a través del dispositivo móvil Carrito Saludable.

Desde la organización destacaron la valiosa sinergia interinstitucional que hizo posible el éxito de la convocatoria, agradeciendo el soporte técnico de la Secretaría de Salud; el despliegue logístico y operativo del personal de la Subsecretaría de Deportes; y la activa colaboración de los estudiantes del Instituto Superior de Educación Física Catamarca (ISEF), quienes coordinaron los juegos y asistieron a los corredores a lo largo de todo el trayecto.

Asimismo, las autoridades comunales pusieron en valor el protagonismo de las familias y la vocación de servicio de las docentes y educadoras de la primera infancia, cuyo compromiso cotidiano resulta el pilar indispensable para sostener estos espacios municipales de contención, aprendizaje y alegría comunitaria.