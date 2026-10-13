La inflación volvió a acelerarse en septiembre y llegó al 1,9%, según el INDEC

La inflación de septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló una variación de 33,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 23,6%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

El número de septiembre se mantuvo en línea con lo que pronosticaron las principales consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Tanto la Fundación Libertad y Progreso como EcoGo y Analytica habían pronosticado un IPC del 2% para el noveno mes. En tanto, Equilibra calculaba una inflación del 2,1% mientras que C&T Asesores Económicos fue la más optimista, señalando que el costo de vida tuvo un alza del 1,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, preveía que la inflación de septiembre estaba en 1,9%, y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,3%.

“Septiembre presenta una particularidad: históricamente es un mes de presión estacional sobre los precios, especialmente en frutas e indumentaria. Al analizar los nueve años comprendidos entre 2017 y 2025, encontramos que los precios estacionales aumentaron por encima de la inflación núcleo en siete de los nueve septiembres, con una diferencia promedio de 1,9 puntos porcentuales”, comentó Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad.

Radiografía de los rubros

El rubro de alimentos fue uno de los que presionó en la suba general de la inflación.

Del total de las doce divisiones, cinco finalizaron por encima del IPC. La de mayor variación fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida de Educación (3%).

Un escalón debajo estuvieron Comunicación y Salud, con 2,5% y 2,4% respectivamente, y en último lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%).

En la misma línea que el IPC de septiembre estuvieron Bienes y servicios varios y Recreación y cultura (ambos con 1,9%).

Le siguió Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%). En último lugar quedó el rubro de Restaurantes y hoteles (1,1%).

La inflación en la Ciudad fue de 1,8%

El IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) —que suele funcionar como un anticipo del dato nacional— subió 0,1 puntos porcentuales (p.p.) hasta 1,8% y acumuló un avance del 23,7% en los primeros nueve meses del año. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,9% en el noveno mes del año, 0,4 p.p. por debajo de agosto (33,3%).

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de septiembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del nivel general.

Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,3% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó 0,47 p.p. a la variación mensual del IPCBA debido a “los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.

Qué se espera para octubre

Las primeras mediciones para el décimo mes del año posicionan a la inflación, nuevamente, en el sendero del 2%.

Para LCG, en los primeros días de octubre la suba de precios de los alimentos fue de 0,5%. Esta variación mantuvo una dinámica alcista en el valor de los insumos básicos de alimentación y, en las últimas cuatro semanas, el salto promedio para esta consultora es de 4,3%.

Los principales aumentos se dieron en bebidas (1,1%), panificados (0,7%), carnes (0,6%), azúcar (0,3%), huevos (0,3%), aceites (0,2%), frutas (0,2%) y verduras (0,2%).

En tanto, Analytica informó que, de acuerdo con la canasta de productos que evalúa, la suba del precio de los alimentos en el inicio de octubre fue de 0,8%. En base a esta medición, en las últimas cuatro semanas el aumento de precios es de 2,8%.

Los aumentos más importantes se dieron en verduras (2,4%), panificados (0,8%), café (0,8%) y carnes (0,7%).

A estos ajustes de los precios de los alimentos aún se les deben sumar las subas de los servicios públicos.

Con información de la agencia NA