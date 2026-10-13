Reino Unido respondió al reclamo argentino por Malvinas y advirtió que protegerá a las empresas británicas

El Gobierno británico respondió a la decisión de la Argentina de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. Londres anunció que prepara medidas para proteger a las empresas y ciudadanos británicos y advirtió que actuará frente a cualquier intento argentino de obstaculizar sus actividades comerciales en las islas.

A través de un comunicado, el gobierno laborista de Andy Burnham reafirmó su posición sobre el archipiélago. “El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, sostuvo.

El texto también anticipó que el Ejecutivo británico prepara medidas en el marco de la legislación sobre Protección de los Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) y subrayó que el Reino Unido “no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”.

La legislación invocada por Londres data de 1980, dos años antes de la guerra de Malvinas, y tiene como objetivo proteger a las personas y empresas británicas frente a leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por otros países que puedan afectar los intereses comerciales del Reino Unido.

El secretario de Estado de Comercio e Industria británico, Jonathan Reynolds, advirtió que su gobierno “actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”.

“Estas medidas envían una clara señal de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”, agregó el funcionario.

La controversia también tuvo repercusión en la prensa británica. Según publicó The Guardian, el Reino Unido solicitó a Interpol que rechazara eventuales pedidos de detención contra personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, la Argentina no había presentado una solicitud de esas características.

El reclamo argentino ante el Tribunal del Mar

La respuesta británica se produjo luego de que el Gobierno argentino presentara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia territorial reconocida por las Naciones Unidas.

Según el comunicado oficial, la medida forma parte del procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y sus recursos naturales.

El Ejecutivo explicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite requerir medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral. El mecanismo tiene como finalidad preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación así lo requiera.

En su presentación, la Argentina reafirmó sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.