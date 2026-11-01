El jueves por la mañana, después de haberse apunado en una recorrida por una mina de litio en Catamarca, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló en Rosario en un evento de la cadena de valor del RIGI y consignó que se le traspapeló una filmina de su presentación. Los que presenciaron el hecho lo vieron desordenado, desprolijo. “Perdónenme, pero estos días no pude ver bien las cosas”, se excusó. Los de su equipo lo observan cansado por la dinámica de una economía que no despega y estresa, y dicen que “los viajes que hace” le están pasando factura. Lo cierto es que hay tensión de él con el Presidente Javier Milei, dado que el ministro da señales, trata de hacerle ver, a su manera, que hay que corregir el rumbo. “Toto” está algo desbordado por la conducta explosiva del primer mandatario en pleno ingreso a una recesión que recién empieza y será extensa. El vínculo no está en su mejor momento y el ministro lo padece en el cuerpo.

El caso pinta de pies a cabeza cómo reaccionan los profesionales ante una crisis. En la otra esquina, Patricia Bullrich apareció de sorpresa en una reunión con empresarios y gremios portuarios y se plantó: “mi posición sobre la crisis económica es inalterable”, contó, según supo Página I12 de fuentes que presenciaron el mitín. Patricia está de campaña ante “su” Círculo Rojo mientras el gobierno se quiebra internamente.

Los dos hechos tienen que ver con una situación delicada que desata la crisis económica y que se expone puertas adentro del Ejecutivo de formas diferentes. La situación que contribuye al desbarajuste es que cada vez son más los asesores económicos que le piden al Presidente rever para no chocar en 2027. Lo mismo que quiere Caputo. Y eso pone nerviosos a todos.

La interna y el Riesgo “Cucha”

Los rumores sobre peleas de Milei con Caputo tienen, cuentan en Gobierno, un exceso de IVA. Pero que hay choques, existen. En Catamarca, “Toto” también visitó, por pedido de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, una fábrica real. Es la primera vez que pisa, en esta gestión, una planta textil, que además es el sector más dañado por el modelo. Meses atrás, cuando le pidieron que salga a recorrer empresas eligió visitar la heladería Lucciano´s. Esta vez, el “Jefe” no dio margen para el error.

La pregunta es cómo llegó Caputo al lugar. Algodonera del Valle es socia de la Unión Industrial (UIA) y su dueño es Luis Tendlarz, vice de la entidad y presidente de la Federación de Industriales Textiles (FITA). El personaje en cuestión hace equilibrio en el nexo con Caputo, el responsable del plan de ajuste y la apertura de importaciones que condena a los textiles. La entidad fabril que preside Martín Rappallini atraviesa un momento curioso, una especie de síndrome de Estocolmo prolongado. Mientras la crisis se devora a las fábricas, Caputo fue invitado a abrir la conferencia anual de UIA que se hará la semana próxima. La orden política de los big three de UIA, Techint, Ledesma y Arcor, es no confrontar con Milei. Cumplen. La visita a la textil Catamarqueña es parte de un pacto de no agresión que le permitirá al ministro, también, pasar por la convención de UIA sin mayores reclamos mientras todo se desvanece.

Caputo, por su parte, se psicoanaliza con interlocutores alternativos. Muchos de ellos empresarios. En el diván imaginario, habla de Milei. “El Presidente está intratable”, se sincera. Ante los que más confianza tiene resalta que “yo, desde el inicio de la gestión, dije que venía a poner en marcha el plan y me iba”. Nunca se fue porque la política marca los tiempos por encima de la voluntad de las personas. Ahora, si bien los números y la recesión parecen ameritarlo, su salida es inconveniente para la estabilidad del Gobierno. Por eso Milei le hace una guerra “fría”.

Gentes malas que le hablan al oído le hicieron ver a “Toto” que, a veces, el Presidente habla en público con vehemencia y, en realidad, le habla a él. Esta semana el mandatario aseveró dos o tres veces que no van a aflojar con el ajuste. Un mensaje al ministro que quiere moderar para no perder en las urnas. Los datos no son buenos. Uno en particular: el Riesgo País, que incluso para el Fondo Monetario (FMI) es alto, evidencia que los inversores no están seguros si Caputo podrá pagar la deuda. La serie histórica del índice que creó el Banco JP Morgan muestra que Néstor Kirchner recibió 7000 puntos de riesgo país y lo llevó en 2005, en la negociación de deuda con los privados que hicieron con Roberto Lavagna, a 790 puntos. A fines de ese año, se le pagó al FMI, y el indicador se instaló apenas arriba de los 400 puntos.

Luego, con Cristina Fernández y tras varias oscilaciones, en 2015 (aún con el cepo) terminó el Riesgo País algo debajo de los 700 puntos. En todo el período, donde se renegoció deuda para crecer y pagar, el Riesgo País fue menos de la mitad del que tiene Milei. Un tiempo después, con Mauricio Macri, volvió a dispararse en 2018. ¿Cuándo? Cuando decidió salvar su gobierno tomando deuda con el FMI al que se le había pagado todo. Ese traer de regreso a la deuda que hizo Macri no sólo condicionó a los gobiernos siguientes, sino que disparó la desconfianza del mercado: a fines del 18 subió por encima de los 800 puntos y Macri se fue con 2000 puntos de riesgo país. Milei lo tiene, hoy, rozando los 800 puntos, con una economía en recesión como no tuvo ningún otro presidente. Es decir, los mercados desconfían de los gobiernos que se endeudan y de aquellos que no son claros en la renegociación para pagar, por eso, con Alberto Fernández el número rozó los 2500 puntos. Se renegoció mal, se creció poco y se pagó mal. La evidencia grafica que puede haber algo de miedo al intervencionismo del PJ, pero que el condicionante es la desconfianza ante una política poco clara. Que no sabe para dónde ir, como la de Milei hoy.

Lula, Trump y el ¿pre estallido?

En este escenario, el Presidente tiene argumentos para sostener que virar ahora de plan es más un drama que una solución. Pero eso sólo azuza las internas con Caputo y, además, el que se metió en el cuello de botella del dólar quieto, barato y que condiciona pagos futuros de deuda es el propio Milei. El economista Juan Manuel Telechea publicó esta semana cuántos dólares se llevaron los ahorristas aprovechando el dólar barato. El dato es impactando: hoy, sin cepo a las personas y el precio fijo subiendo 20 puntos menos que la inflación en el año, ya se fugaron 28.368 millones de dólares. En todo el 2011, año en el que se instauró el cepo y la brecha era grande, salieron 32.062. En 2008, el año del crack de hipotecas de Estados Unidos, salieron del sistema 35.617 millones; mientras que, en 2018, con Macri, se volaron casi 36 mil millones. En 2025, ya se habían comprado casi 34 mil millones. Lo que muestran estos datos es que a la gente no le importa si el dólar está barato y a precio fijo. No lo ve como inversión especulativa, sino como un producto barato, y lo compra. Y el Gobierno pena por los vencimientos del 2027, año electoral.

El mercado y Caputo están nerviosos porque, en este escenario, el contexto general no los ayuda. Hay que leer, para entender el posible impacto, la serie de hechos recientes en clave política: el triunfo de Lula en Brasil, la magra performance de Netanyahu en Israel, la posible derrota de Trump el martes en ambas cámaras y el yunque que representó Milei para la derecha española adelantan un escenario de inestabilidad general. Si el riesgo país saltó a casi 800 puntos con la derrota de Bolsonaro ¿Qué pasaría si Trump pierde fuerte? En el Gobierno creen que el Riesgo País se iría arriba de los 1000 puntos, con la consecuente piña al dólar local y la duda instalada de si el Tesoro estadounidense seguirá financiando el dólar barato de Milei.

La “piba” se dobla, pero…

Este jueves, en la Bolsa de Cereales, los gremios y empresarios portuarios convocaron a senadores de todos los partidos para hablar del proyecto de modificación de la ley de cabotaje, que desde los años de Perón no permite que barcazas o buques extranjeros lleguen desde el exterior y transporten mercadería entre puertos nacionales. La salteña Flavia Royón, la radical de Santa Fe Carolina Losada, Carolina Moisés, del PJ jujeño y Jorge Milton Capitanich, por Zoom, participaron del evento que tuvo dos rarezas. La primera, la hija de José Aranda, el arrocero que es accionista de Clarín, se mostró como hábil dialoguista. La segunda, Patricia Bullrich se apareció por sorpresa y, rápido, pidió la palabra.

Apenas se sentó se mostró casi como una candidata independiente del Gobierno de Milei. Y lo llamativo no solo es eso, sino que, ante consultas, también negó que haya un acercamiento con Mauricio Macri. Primero, aclaró que “quiero que se negocie entre gremios y empresas”, dando a entender que conoce el tema del cabotaje y que quiere evitar un paro mostrándose negociadora en un conflicto que los gremios resisten.

Luego, ya fuera de la charla formal, le consultaron cuál era su relación, hoy, con Milei y el Gobierno. Dijo que “a mí, la gente me quiere como soy, no puedo simular”. Y explicó que muchas veces le pidió, en público y en privado a Caputo y a Milei medidas económicas para salir de la recesión. “Mi posición respecto a la crisis es inalterable, la gente la pasa mal”, se sinceró. Llamó la atención que se moviera de manera tan desembozada.

Dos ceos que la frecuentaron en ese encuentro le dijeron a Bullrich que es necesario que tenga en claro que el empresariado no militante sabe que la cosa está complicada. Ella asintió. Y le aclararon que hoy, la orden de las corporaciones más grandes, es parar todos los análisis de inversiones “porque se adelantó la campaña política”. El mensaje no fue dado para un lleva y trae a la Presidencia. No fue para bajar un mensaje para que el Presidente recapacite. Fue otra cosa que excede al primer mandatario.