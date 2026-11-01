Por la segunda fecha del Torneo Clausura Zona Catamarca de la Unión Andina de Rugby se jugó el clásico entre Catamarca RC y Los Teros en cancha Diego «Alemán» Nogues.

El partido se abrió para el local Catamarca RC con un penal de Mauricio De La Peña para ponerse 3-0 arriba.

Luego comenzó el buen andar del equipo visitante con una pelota suelta por izquierda y la subida de Gonzalo Contreras que apoyó el try para el 3-5. Luego falló la conversión Gabriel Coria.

El equipo «Mirasol» se volvió a poner en ventaja con otro penal de Mauricio De La Peña para el 6-5.

La visita recuperó la ventaja con un try de Coria ingresando por el medio y el propio jugador anotó la conversión para el 6-12.

Luego llegó el try de Matías Castillo que se metió por derecha y apoyó la pelota. La conversión fue convertida por Coria para el 6-19.

En la primera parte ya en el cierre hubo tiempo para otro try de Matías Castillo y la conversión de Coria para el 6-26 con el que se fueron al descanso.

En la segunda parte Catamarca RC intentó dominar el juego ante un equipo de Teros que reguló la marcha. La etapa se abrió con un try de Agustín Estevez y luego faltaron la conversión para el 11-26.

A pesar del buen andar del local el equipo visitante anotó un nuevo try y fue de Santiago Calamera ingresando por el medio y Coria no falló la conversión para el 11-33.

Ya con el ingreso de Máximo Sarli en Teros llegó una nueva conversión y fue del propio Sarli corriendo por derecha y apoyando la pelota y Coria falló conversión para ponerse arriba 11-38.

Gonzalo Contreras logró un nuevo try para ampliar la ventaja de Teros y la conversión fue esta vez convertida por Mateo Ramírez para el 11-45.

Para seguir ampliando la ventaja nuevamente apareció Calamera para apoyar otro try y Ramírez para convertir la conversión y ponerse 11-52.

En el partido hubo tiempo para un try más de Catamarca RC con Agustín Pérez y la conversión de Santiago Chacarera para el 18-52.

En el final llegó otro try del local y Santi Chazarreta erró la conversión y así terminó 23-52.

El equipo de Teros tuvo su debut en el Clausura y en el horizonte tiene su partido por la reválida en el Regional como visitante en Carlos Paz para pasar a jugar la próxima temporada en una categoría superior. Ese partido será el 28 de noviembre.