Hay negocios que empiezan a moverse en silencio, otros que salen a buscar inversores y algunos que aprovechan el nombre de dos campeones del mundo para captar interesados. Esta semana, la agenda empresarial rosarina pasa por un nuevo desarrollo inmobiliario de la familia Messi, el futuro del histórico Bar Berlín, la recuperación del barco Ciudad de Rosario y varios movimientos que van desde la gastronomía hasta la expansión de una constructora santafesina en el negocio energético.

El barrio de Messi sale a la venta y lo comercializa Di María

El negocio inmobiliario vuelve a cruzar los caminos de Lionel Messi y Ángel Di María, aunque esta vez fuera de la cancha. Estación Leones, el desarrollo de 52 hectáreas que impulsa la familia Messi en Alvear, sobre la Ruta 21, empezó a salir al mercado con una particularidad. La comercialización exclusiva quedó en manos de Di María Negocios Inmobiliarios, la firma de Vanesa Di María, hermana de Fideo.

La inmobiliaria publicó el lanzamiento en sus redes sociales días atrás y la respuesta fue inmediata. En las primeras 48 horas recibió más de 150 consultas de interesados, en una señal del atractivo que despierta el proyecto. Por ahora no se difundieron precios, aunque la firma ya está atendiendo a quienes buscan información sobre el emprendimiento.

Estación Leones propone un desarrollo integral que combina un barrio abierto, otro cerrado, un área comercial y un espacio deportivo. En el centro del proyecto estará el Club Leones, con unas 10 hectáreas destinadas al deporte, el encuentro y las actividades al aire libre, además del estadio vinculado al club. La relación comercial entre ambas familias no es nueva. Di María Negocios Inmobiliarios también participa en la comercialización de Punta Mediterráneo, el proyecto de condominios premium que la familia Messi desarrolla sobre la barranca del Paraná, en Guayaquil 255, en La Florida. El complejo tendrá 20 unidades, con distintas tipologías y superficies. Entre ellas se destaca la de mayor categoría del proyecto: un tríplex de 5 ambientes y 430 m², que en la página oficial de la inmobiliaria figura publicado a u$s 951.915, casi un millón de dólares. Ahora, la firma de la hermana de Fideo suma a su cartera otro emprendimiento asociado al capitán de la Selección.

Ya hay interesados en el histórico Bar Berlín

El edificio del ex Bar Berlín, ubicado en Pasaje Simeoni 1128, empezó a mostrarse a potenciales operadores. Esta semana, Grupo AM Real Estate organizó recorridas para empresarios interesados en encontrarle un nuevo destino al inmueble, que durante años fue uno de los puntos de referencia de la noche rosarina.

Por lo menos una decena de empresarios, vinculados con la gastronomía, la hotelería y los servicios, recorrieron el lugar para evaluar alternativas. Entre los interesados habría un grupo empresario de Buenos Aires. La búsqueda apunta a encontrar un operador que pueda poner nuevamente en marcha el espacio. Las opciones están abiertas, desde alquilar el edificio completo hasta dividirlo en distintas unidades de negocio, según el perfil del inversor y la propuesta que se quiera desarrollar.

El desafío será encontrar una fórmula que permita recuperar un inmueble con historia y, al mismo tiempo, adaptarlo a una actividad comercial rentable. Por ahora, las conversaciones están en una etapa exploratoria, pero ya hay empresarios que empezaron a mirar de cerca las posibilidades del lugar.

Constructora local prepara el local del “H&M uruguayo” y la marca va por más en Rosario

La constructora rosarina Fundar está a cargo de la reforma y refuncionalización del inmueble de peatonal Córdoba al 1100 donde desembarcará Indian, la cadena uruguaya de indumentaria conocida como el “H&M uruguayo”.

El edificio fue comprado el año pasado por el Grupo Parisien, dueño de la marca, y allí funcionaron los locales de DRicco y la óptica Schellas. Los trabajos ya están en marcha e incluyen tareas de demolición y adaptación de los espacios para convertir el inmueble en una tienda por departamentos.