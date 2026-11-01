Por: Botineros

En Termas de Río Hondo, el Sportivo Villa Cubas visitó y venció por 2 a 0 a 25 de Mayo para meterse en los cuartos de final del Regional Federal Amateur.

En la primera parte Villa Cubas se puso en ventaja con una pelota que cayó al área para Luciano Bazán que enganchó y se la creció a Juan Cruz Herrera que la empujó al gol, a los 45 minutos.

En el segundo tiempo Villa Cubas aumentó la ventaja con una mala salida de la defensa le quedó a Mateo Dávila que definió cruzado, a los 19 minutos.

Alrededor de los 23 minutos se paró el partido por un intento de agresión a jugadores de Villa Cubas en los que participaron jugadores locales y algunos hinchas. Luego el problema escaló a la tribuna y el encuentro estuvo parado por 12 minutos.

El Sportivo Villa Cubas terminó con un global de 5 a 0 para meterse en los cuartos de final y medirse con el Américo Tesorieri.