Las imperfecciones en la finalización de los trabajos de infraestructura básica desataron una oleada de protestas ciudadanas en el área metropolitana. A través de presentaciones públicas dirigidas a los organismos de contralor y a la firma adjudicataria, vecinos del departamento Valle Viejo exigieron la pavimentación inmediata de 14 cortes sin asfaltar que generan peligro en Catamarca, tras las obras de entubado del desagote cloacal.

La problemática afecta el tramo comprendido entre el semáforo de la localidad de Polcos y el puente del canal sobre la calle Felipe Varela, en San Antonio. Según denunciaron los habitantes de la zona, la empresa encargada de las excavaciones finalizó la colocación de cañerías pero abandonó la calzada sin concretar el reasfaltado de las canaletas, consolidando un escenario donde persisten 14 cortes sin asfaltar que generan peligro en Catamarca.

La presencia de estas zanjas sobre la carpeta asfáltica representa un grave riesgo para la transitabilidad diaria, especialmente en los sectores de curva. Los frentistas explicaron que los conductores de motocicletas se ven forzados a realizar maniobras intempestivas para esquivar los pozos, situación que se agrava de manera sustancial tras las precipitaciones al quedar el barro al descubierto y potenciar la presencia de 14 cortes sin asfaltar que generan peligro en Catamarca.

Esta protesta se suma a una seguidilla de quejas por deficiencias edilicias en la red vial del Valle Central. Denuncias similares por zanjas abiertas, cedimiento de desagües y acumulación de escombros se registran en localidades linderas como Villa Parque Chacabuco y en diversos sectores de la Capital.

Cuestionamientos a las empresas contratistas y a la gestión en Catamarca

Las principales observaciones de las comunidades afectadas se dirigen contra la inacción de las autoridades municipales y los ministerios provinciales de obras públicas. Cuestionan que la administración que encabeza el gobernador Raúl Jalil no exija a las firmas privadas la correcta terminación de los frentes de trabajo antes de autorizar la recepción de las cloacas en Catamarca.

De igual manera, representantes vecinales recriminaron que la comuna de Valle Viejo no aplique multas ni inspecciones preventivas sobre las arterias intervenidas por las contratistas. Criticaron que el Estado provincial apruebe proyectos de saneamiento hídrico que terminan destruyendo el pavimento existente y poniendo en riesgo la integridad física de los conductores en Catamarca.

El reclamo de los frentistas de Polcos y San Antonio continuará escalando ante las carteras de Obras Públicas. Frente al incremento del riesgo vial, la población exige la repavimentación urgente del trazado en Catamarca.

Fuente: El Aconquija