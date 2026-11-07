El riesgo país de Argentina alcanzó los 939 puntos básicos y llegó a su nivel más elevado de los últimos doce meses. El indicador, elaborado por JP Morgan, profundizó su tendencia alcista de las últimas semanas y volvió a generar preocupación por los vencimientos y compromisos de deuda previstos para el próximo año.

Durante las primeras horas de la jornada, el índice había logrado bajar de los 900 puntos y tocar un mínimo de 895 unidades, impulsado por una recuperación temporal de los bonos argentinos en moneda extranjera. Sin embargo, con el correr de las horas, los títulos volvieron a registrar caídas en los mercados internacionales.

El cambio de tendencia aceleró la suba del riesgo país hacia el cierre de la jornada, que terminó con un incremento diario del 1,5% y una suba semanal cercana al 18,9%.

La actividad financiera local estuvo paralizada por la celebración del Día del Bancario y feriados de la agenda eclesiástica regional, por lo que las operaciones se concentraron en Wall Street. Allí, las caídas afectaron tanto a los bonos Bonares como a los Globales.