La Cámara de Diputados presidida por Paola Fedeli, dio media sanción a tres proyectos de ley .

Estas iniciativas legislativas están orientadas a fortalecer la seguridad pública, promover el desarrollo deportivo y fomentar entornos escolares más inclusivos en la provincia. De este modo, avanzaron la incorporación de cámaras corporales al personal policial, la adhesión al régimen nacional de licencia especial deportiva y la creación de una campaña permanente de sensibilización contra el bullying, el ciberbullying y la discriminación en las escuelas.

Bodycam para fuerzas de seguridad

La Cámara dio media sanción a la propuesta presentada por la diputada Gladys Moro para que el Poder Ejecutivo provea cámaras corporales (conocidas como BodyCam) al personal policial que participe en operativos de seguridad y control. Como miembro informante, Exequiel Moreno (FT) fundamentó que la iniciativa busca incorporar una herramienta tecnológica que ya se utiliza en distintos países y provincias argentinas para mejorar la transparencia de los procedimientos policiales.

“Se busca con ellas mejorar la interacción entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, principalmente para fomentar la responsabilidad policial y la transparencia en la gestión del Estado en materia de seguridad”, dijo para destacar que estos dispositivos permiten registrar audio, video e imágenes durante los procedimientos, generando evidencia objetiva ante eventuales controversias o investigaciones judiciales. “Este tipo de tecnología ha demostrado ser eficaz en la reducción de quejas y disputas, proporcionando evidencias claras y objetivas de los hechos ocurridos durante los operativos”, destacó.

Por su parte, Valentina Reynoso, del bloque La Libertad Avanza (LLA), señaló las ventajas mutuas para la ciudadanía y los uniformados: “Se pueden encontrar siempre versiones cruzadas por conflictos de intereses y el uso de cámaras corporales puede ayudar mucho a aclarar los hechos. También puede ayudar mucho al ciudadano para reducir posibles abusos que se puedan llegar a dar y en cuanto a la persona policial que día a día trabaja bajo presión, puede ayudar a reducir a que sea víctima de denuncias falsas” indicó.

Su compañero de bloque, Carlos Aibar Quintar (LLA), fundamentó el voto favorable de su sector a la vez que justificó la necesidad de extender los plazos presupuestarios originales para garantizar la aplicabilidad real de la norma. En este sentido, propuso una modificación estableciendo que “el Poder Ejecutivo deberá adquirir y distribuir las cámaras corporales necesarias para la institución policial en el próximo ejercicio fiscal desde la promulgación de la presente ley”.

Tras un cuarto intermedio, los presidentes de bloque consensuaron modificaciones al proyecto. La diputada Natalia Saseta (PRO) precisó conceptualmente el alcance de estos cambios fijados sobre los protocolos de encendido, los tiempos de almacenamiento y el régimen sancionatorio: “Las grabaciones obtenidas se conservarán por un plazo máximo de 6 meses. Ante el requerimiento de autoridad competente serán reservadas por el plazo de 5 años. La omisión injustificada de la activación constituirá falta grave sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales”.

En segundo término, el cuerpo dio media sanción al proyecto iniciado por el diputado de mandato cumplido Juan José Denett, el cual establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N.º 20.596 de Licencia Especial Deportiva. Esta norma garantiza permisos especiales con goce de haberes y el resguardo de la fuente laboral para deportistas aficionados, entrenadores, árbitros y dirigentes que deban representar oficialmente a la jurisdicción o al país en competencias nacionales o internacionales.

El miembro informante del oficialismo, Germán Scolamieri (FT), destacó el impacto social y laboral de la medida, enfocándose en la igualdad de condiciones para los deportistas locales: “Estamos hablando de una herramienta concreta para acompañar a quienes representan a nuestra provincia y a nuestro país, muchas veces realizando enormes sacrificios personales, familiares, económicos. La adhesión a esta ley permitirá que deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y demás integrantes puedan contar con licencias especiales para representar dignamente a la provincia sin poner en riesgo sus fuentes laborales”.

Desde la bancada opositora Generar, el diputado Tiago Puente apoyó la iniciativa pero consideró que la discusión llega después de años de reclamos de deportistas que enfrentan dificultades para obtener permisos laborales. “Hay muchos ejemplos de deportistas catamarqueños que han decidido no participar en algunos torneos por no tener la licencia de su lugar de trabajo” alegó y planteó la necesidad de avanzar hacia una actualización integral de la legislación deportiva provincial y fortalecer el desarrollo de las categorías formativas: “Es de vital importancia que también empecemos a trabajar una ley actualizada del deporte en la provincia y podamos trabajar ese semillero más a fondo y dotándolo de los recursos necesarios”.

A su turno, la diputada Natalia Ponferrada (FT) amplió el enfoque hacia las bases formativas, instando a las autoridades competentes a contemplar e implementar licencias análogas dentro del sistema educativo formal. “Es importante destacar y tratar de tener en consideración las licencias en las escuelas, porque muchos de esos chicos tienen problemas en momentos de las pruebas, los exámenes; muchas veces les corren faltas, quedan libres o no tienen consideración al momento de tomarlos” remarcó.

Campaña contra la discriminación y el acoso escolar

Finalmente, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de la diputada Alicia Paz para la creación de la campaña provincial permanente de sensibilización y concientización denominada “Por escuelas sin discriminación”. La iniciativa tiene como meta prevenir y abordar de manera sostenida las situaciones de discriminación, bullying y ciberbullying en todos los establecimientos educativos obligatorios, ya sean de gestión pública o privada.

Al presentar la iniciativa, la legisladora advirtió sobre el impacto que esas problemáticas tienen en la salud emocional de niñas, niños y adolescentes. “La exclusión, la humillación y el hostigamiento afectan la autoestima, generan sufrimiento emocional, provocan aislamiento y pueden derivar en cuadros de ansiedad, depresión e incluso en conductas autolesivas” indicó. A la vez, comentó que el proyecto fue presentado “convencidos de que la discriminación, el bullying y el cyberbullying constituyen una de las problemáticas más preocupantes. Necesitamos que todos los espacios escolares cuenten con el personal capacitado y que exista el grupo de psicopedagogos que puedan colaborar en poder escuchar”.

La diputada Verónica Vallejos (LLA) acompañó el texto y enfatizó la corresponsabilidad del entorno familiar junto con la necesidad de hacer cumplir las restricciones vigentes al uso de dispositivos móviles en las aulas. “El tema del bullying en las escuelas es un tema muy preocupante” señaló para mencionar que “hay una normativa en la provincia donde dice que el uso de celular está prohibido y en muchas escuelas no se está cumpliendo. Dentro de ese mal uso del celular se generan situaciones que provocan violencia y discriminación”.

Por su parte, el diputado Fernando Baigorrí, del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), sumó su postura respecto a la urgencia en la atención de la problemática de salud mental escolar y solicitó el tratamiento coordinado de otros proyectos afines. “La realidad nos está mostrando con crudeza que nuestros jóvenes enfrentan situaciones cada vez más complejas, como ansiedad, depresión, violencia escolar, autolesiones y consumos problemáticos” repasó.

Desde el oficialismo, María Argerich (FT) respaldó el espíritu de la propuesta aunque defendió las políticas y dispositivos que actualmente funcionan en la provincia en el área sanitaria y educativa. “Me pregunto si en la oposición hay un desconocimiento total de lo que sí existe en la provincia. Decir que no hay estadísticas es desconocer absolutamente la estructura que tiene el Estado con el Observatorio de Salud Mental. Tampoco pueden decir que no existen protocolos en educación; existe el protocolo de actuación ante situaciones complejas en instituciones educativas desde el año 2022” cerró.