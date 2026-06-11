La minería volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno provincial tras los anuncios de nuevas plantas de procesamiento y proyectos vinculados al litio. Sin embargo, detrás de las inversiones y los discursos sobre desarrollo económico, persiste una discusión que Catamarca todavía no logra resolver: la falta de industrialización de sus recursos naturales.

La brecha entre extracción y valor agregado

Actualmente, gran parte de la actividad minera se concentra en la extracción y procesamiento inicial del mineral, mientras las etapas de mayor valor agregado continúan desarrollándose fuera de la provincia e incluso fuera del país. Esto implica que una parte importante de la renta generada por los recursos catamarqueños se produce lejos del territorio donde se encuentran los yacimientos.

La discusión no es nueva. Desde hace años distintos sectores plantean la necesidad de avanzar hacia procesos industriales que permitan transformar el litio en productos con mayor valor agregado, generando empleo calificado y una economía menos dependiente de la simple extracción de recursos.

El modelo de crecimiento basado en inversiones externas

Mientras tanto, el Gobierno provincial continúa presentando a la minería como el principal eje de crecimiento económico. La inauguración de nuevas plantas y la llegada de inversiones privadas son exhibidas como señales de progreso, aunque persisten interrogantes sobre cuánto de ese crecimiento logra traducirse en desarrollo industrial genuino para la provincia.

El desafío cobra mayor importancia si se considera que Catamarca posee una de las mayores reservas de litio del país. A pesar de ello, la provincia sigue dependiendo en gran medida de actividades extractivas y no logró consolidar un entramado industrial capaz de aprovechar plenamente ese potencial estratégico.

Riesgos de la dependencia de materias primas

La falta de diversificación productiva también genera preocupación frente a posibles cambios en los mercados internacionales. Especialistas advierten que las economías excesivamente dependientes de materias primas suelen enfrentar mayores dificultades cuando disminuyen los precios o cambian las condiciones de demanda global.

Críticas a la gestión provincial y falta de planificación

Mientras el Gobierno de Raúl Jalil continúa celebrando nuevas inversiones mineras y la expansión del litio, crecen los cuestionamientos sobre la ausencia de una estrategia clara de industrialización. La dependencia de un modelo centrado en la extracción, la escasa generación de valor agregado y la falta de planificación para desarrollar industrias asociadas alimentan críticas hacia una gestión provincial considerada por muchos sectores como cortoplacista, extractivista y limitada a la exportación de recursos sin transformar.

Fuente: El Aconquija