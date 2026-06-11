El Ministerio de Salud de la provincia continúa impulsando acciones destinadas a fortalecer la calidad de atención y la seguridad sanitaria en todo el sistema de salud. En este marco, se llevó a cabo una capacitación sobre la Ley Nicolás en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, destinada a residentes de distintas especialidades de la provincia.

La actividad fue organizada con el objetivo de promover el conocimiento y la implementación de esta normativa, que busca mejorar los estándares de calidad y seguridad en los procesos de atención sanitaria, fortaleciendo tanto la protección de los pacientes como las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

Al respecto, la referente de la Dirección de Planeamiento y Calidad de Atención, Virginia del Arco, explicó que “la Ley Nicolás es una ley de calidad y seguridad sanitaria que no se centra únicamente en el paciente, sino en todo el sistema de salud”.

En este sentido, señaló que la normativa propone una nueva mirada sobre los procesos de atención: “Hablamos de un cambio de paradigma. Ya no se trata solamente de abordar la mala praxis o la responsabilidad individual, sino de reconocer los errores como oportunidades de mejora, promoviendo la protocolización y estandarización de los procesos dentro del sistema sanitario para brindar una atención más segura y de mayor calidad”.

Asimismo, Del Arco destacó la importancia de incorporar estos conceptos desde las primeras etapas de formación profesional. “Es una ley nueva, sancionada el año pasado y puesta en práctica este año. Nos parece fundamental comenzar a trabajar estos contenidos con los residentes para luego extender la capacitación a todos los equipos de salud de la provincia”, expresó.

De esta manera, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la formación continua de los recursos humanos y con el fortalecimiento de estrategias que contribuyan a garantizar una atención cada vez más segura, eficiente y centrada en la calidad.