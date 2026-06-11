Las autoridades de la Capital, Antofagasta de la Sierra y la Universidad Nacional de Catamarca firmaron un nuevo convenio para impulsar la actividad turística en la Puna catamarqueña. El acuerdo prevé la instalación de un espacio permanente de promoción de Antofagasta de la Sierra en la Casa de la Puna y busca aumentar la llegada de visitantes a algunos de los destinos más emblemáticos de la provincia.

Promoción de atractivos naturales en la Puna

Entre los atractivos promocionados aparecen el Campo de Piedra Pómez, el Volcán Galán, el Salar del Hombre Muerto y otros circuitos naturales que durante los últimos años experimentaron un crecimiento sostenido en la cantidad de turistas. Sin embargo, el propio anuncio dejó al descubierto una preocupación que viene siendo planteada desde hace tiempo por pobladores y sectores vinculados al ambiente.

El intendente Mario Cusipuma reconoció públicamente que el municipio avanza en mecanismos para controlar el tránsito y la actividad de operadores turísticos externos dentro de áreas naturales sensibles. La admisión resulta significativa porque confirma que los controles actuales no son suficientes para evitar el impacto sobre algunos de los paisajes más frágiles de la región.

Desafíos en la fiscalización y control ambiental

La situación genera interrogantes sobre el crecimiento turístico que se viene impulsando en los últimos años. Mientras las campañas de promoción aumentan y se amplían los circuitos disponibles para visitantes, persisten cuestionamientos vinculados a la fiscalización efectiva, el respeto por las normas ambientales y el control de actividades desarrolladas fuera de los marcos establecidos.

Diversos sectores vienen advirtiendo sobre la circulación irregular de vehículos, excursiones no autorizadas y prácticas que generan impactos sobre ecosistemas extremadamente delicados. El riesgo de degradación ambiental aumenta cuando la promoción turística avanza más rápido que la capacidad de control de los organismos responsables.

Preservación del patrimonio y gestión de recursos

A esto se suma la preocupación por la presión que también ejercen otras actividades económicas sobre la región, especialmente en una zona donde conviven turismo, minería y comunidades locales que dependen directamente de la conservación de los recursos naturales para sostener sus modos de vida.

Mientras el Gobierno provincial continúa promocionando a la Puna como uno de los grandes destinos turísticos de Catamarca, crecen las dudas sobre la capacidad real para proteger esos mismos paisajes que se utilizan como principal atractivo. La falta de controles suficientes, la demora en implementar mecanismos de fiscalización y una gestión frecuentemente cuestionada por actuar de manera reactiva vuelven a alimentar críticas hacia un modelo que prioriza la expansión de actividades económicas sin garantizar plenamente la preservación del patrimonio natural.

Fuente: El Aconquija