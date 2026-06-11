La Municipalidad de la Capital realizó una nueva entrega de 70 lentes recetados a vecinos y vecinas de la ciudad, en un acto desarrollado en el Complejo Cultural Urbano Girardi y encabezado por el intendente Gustavo Saadi. Participaron además el Secretario de Modernización y gabinete, Mariano Rosales, el subsecretario de Acción Social, Eugenio Barros, legisladores provinciales, concejales y funcionarios municipales.

La entrega se concretó en el marco del programa “Te Veo Bien”, una política pública que garantiza el acceso gratuito a lentes recetados para personas que no cuentan con cobertura, contribuyendo a mejorar su salud visual y su calidad de vida.

Desde su creación en 2020, el programa ha experimentado un crecimiento sostenido. Inicialmente estuvo destinado a estudiantes de las escuelas municipales, luego amplió su alcance a todos los niños y niñas de la Capital y, desde 2023, se encuentra abierto a la totalidad de los vecinos y vecinas del departamento.

Gracias a esta iniciativa, ya se entregaron más de 12.000 lentes recetados, consolidando a “Te Veo Bien” como una de las políticas sociales más importantes en materia de acceso a la salud visual. Su continuidad permitió reducir tiempos de espera y garantizar una respuesta permanente a la demanda de la comunidad.

Con esta nueva entrega, el municipio reafirma su compromiso con políticas públicas inclusivas que promueven la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos fundamentales para todos los capitalinos.