En las instalaciones del Complejo Cultural Urbano Girardi, el intendente de la Capital Gustavo Saadi encabezó un nuevo acto central del programa «Te Veo Bien», una jornada comunitaria en la cual un total de 42 vecinos y vecinas de diferentes sectores barriales recibieron sus anteojos recetados. Esta iniciativa municipal continúa consolidándose como una política pública integral de acceso universal y equitativo que tiene como propósito fundamental mejorar la calidad de vida, la inclusión social y las oportunidades de desarrollo de toda la comunidad local.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales; la secretaria de Salud, Ana Lagoria; el subsecretario de Acción Social, Eugenio Barros; la diputada provincial Cecilia Barros; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa; y el concejal Alejandro Carrizo, además de los equipos técnicos del área de desarrollo social.

Al respecto, el intendente Gustavo Saadi dijo: «…esto tiene que ver fundamentalmente con la salud y con la calidad de vida. Miren, cuando comienza a fallar el tema visual, realmente es una incomodidad total para leer, para poder desarrollarse en la vida. Me imagino a los niños cuando tengan que estudiar, ver esos libros, esas letras chiquitas y realmente eso complica absolutamente todo, como también aquel adulto mayor que se le dificulta leer o ver de lejos».

«Por eso tiene que ver con la dignidad de cada uno. Sé que estamos viviendo momentos muy complicados, muy difíciles en la situación económica de cada familia y sé que se les hace difícil y costoso poder adquirir estos lentes cuando uno no tiene obra social. Y por eso surgió este programa, fundamentalmente para aquellos vecinos y vecinas que no tengan obra social, que se les dificulta y que les podamos llevar una solución, para nosotros es una gran satisfacción» agregó el jefe comunal.

Con respecto al alcance territorial de la propuesta, Saadi manifestó: «Ya llevamos más de 15.000 anteojos entregados porque no esperamos mucho en la oficina sino que vamos a los barrios a buscar a aquellos vecinos que lo necesiten. Dentro de poco vamos a lanzar la nueva campaña de Glaucoma, que la hacemos todos los años. Así que si tienen algún amigo, familiar, pariente, que estén atentos porque en un día, o casi dos estamos, primero detectamos a aquellas personas que tengan glaucoma, al mismo tiempo se les hace la receta».

«Y ahora estamos trabajando, y seguramente lo vamos a anunciar dentro de poco en el programa de Glaucoma, que si se les detecta les dan la receta y en el mismo lugar se les hacen los lentes en una hora y media y se van a la casa ya con todo detectado y con los anteojos. Eso es lo que se viene para que no tengan que estar esperando tanto tiempo, así que en una hora y media es muy probable que, sí está la receta y no son muy complejos, tengan este instrumento médico, que mejora la calidad de vida» adelantó.

Para cerrar, el mandatario concluyó: «…les agradezco nada más por confiar en la MUNI, en este equipo, por ahí nos podemos demorar, pero siempre tratamos de cumplir con lo que nos comprometemos. Agradecer a todo el equipo, muchísimas gracias por el gran trabajo que vienen realizando, no solo con los lentes, con el plan abrigo también que estuvieron en estos días, llevando en los barrios a aquellas personas que necesitan abrigo, frazada, colchones en este frío. Así que bueno, muchas gracias a todos».

Por su parte, el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, expresó: «…La salud visual es algo que nos atraviesa a todos en todas las etapas de nuestra vida; creo que en los niños es fundamental para poder estudiar, aprender y leer; en las personas adultas es indispensable para poder trabajar; y hablar en los adultos mayores también que es muy importante para poder desarrollar en su vida personal, ….realmente es cuando creo que el Estado tiene que aparecer y es justamente lo que estamos haciendo hoy acá haciendo entrega de estos lentes a estas personas y que son 60 lentes que se suman a más de 15.000 lentes que venimos entregando ya hace un largo tiempo”.

«Creo que hoy en día uno escucha o ve por ahí en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales a gente hablar de que es necesario un Estado cada vez más chico, un Estado que se tiene que alejar de garantizar derechos, de garantizar la igualdad de acceso a las personas, lo vemos en forma sostenida, ¿no? Y realmente acá una de las personas lo dijo, la necesidad de contar con más Estado; y nosotros realmente desde el primer día tenemos una visión completamente distinta de eso y creemos que es el Estado es el que tiene que garantizar el acceso de las personas a la salud”.

A su turno, la secretaria de Salud, Ana Lagoria, explicó: «…les cuento a la gente, esto fue creado en el año 2021, posterior a la pandemia, estábamos con Eugenio, compartíamos la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, una secretaría muy amplia y muy grande y donde había grandes desafíos. Y este fue un desafío pensado también desde la política social, desde el área de desarrollo social, conjuntamente con el área de salud, para poder dar respuesta rápida por la inquietud que tenía Gustavo en ese momento de decir, bueno, ¿cómo llegamos a la gente rápidamente en poder adquirir un insumo? Porque esto es un insumo médico que es necesario, que es necesario para la vida, para la calidad de vida, pero aparte que era algo costoso, no era, es algo costoso».

Vinculado a la consolidación histórica del programa en el territorio, Lagoria detalló: «…al principio creo que nos decían, no, no sé cuánto, si lo íbamos a dar o no, y no. Los lentes llegaron y llegaron, no sólo la entrega que hoy es una más, porque hace mucho que venimos entregando así entregas masivas, sino también la que se hace en los barrios, la que se hace a través del municipio en los barrios, la que se hizo en muchos lugares comunitarios y territoriales. Así que yo agradezco la confianza depositada de los vecinos y vecinas para este programa y para esta política pública de salud.».

Para finalizar la vecina y beneficiaria, María Zelarayán, concluyó: «…Muchísimas gracias señor intendente y a todo su equipo por esta oportunidad de habernos ayudado a la sociedad, a la comunidad. Veo muchas caritas acá. Tenemos la necesidad de solicitar los lentes para nuestros niños y para nuestros adultos también y la verdad que yo tengo un niñito con discapacidad. Es la segunda vez que puedo acudir hacia el Estado para una ayuda y doy gracias sinceramente porque no han escatimado en ayudarme por segunda vez para los lentes de mi hijo que tanto lo necesita. Agradecer infinitamente a todo el equipo y al señor intendente por hacer posible esto y por estar presente para cada una de nuestras necesidades cuando a veces no nos alcanza para poder acudir a comprar nuestros lentes. Así que muchísimas gracias».