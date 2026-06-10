Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo y el Departamento Ejecutivo Municipal sumó este miércoles un nuevo capítulo con el inicio de una medida de fuerza que incluye cortes de tránsito, paro por tiempo indeterminado y bloqueo de los talleres de la comuna.

Desde las primeras horas de la mañana, trabajadores municipales nucleados en el gremio llevaron adelante una protesta sobre la rotonda ubicada en Avenida Presidente Castillo, frente al Parador Municipal y en el sector de Tres Puentes, generando complicaciones en uno de los principales ingresos al departamento chacarero.

La medida se desarrolla en el marco de un reclamo salarial que los trabajadores vienen planteando ante las autoridades municipales y que, según manifestaron desde la organización sindical, no ha obtenido respuestas concretas hasta el momento.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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