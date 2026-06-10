La conflictividad social y laboral continúa creciendo en distintos sectores de Catamarca. Mientras trabajadores municipales sostienen medidas de fuerza, docentes universitarios mantienen reclamos salariales y la construcción registra miles de desocupados, el escenario provincial acumula demandas que todavía no encuentran soluciones definitivas.

Conflicto municipal en Valle Viejo

Uno de los conflictos más visibles se desarrolla en Valle Viejo, donde los trabajadores municipales iniciaron un paro por tiempo indeterminado ante la falta de propuestas salariales concretas. El gremio denuncia ingresos insuficientes, condiciones laborales deficientes y una negociación que se extiende sin resultados, profundizando el malestar entre los empleados.

Reclamos en el ámbito universitario

La situación también alcanza al ámbito educativo. Los docentes universitarios continúan debatiendo medidas de fuerza y reclaman una recomposición salarial que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido. A esto se suman las advertencias sobre dificultades presupuestarias que afectan el funcionamiento del sistema universitario y generan incertidumbre sobre el desarrollo normal de las actividades académicas.

Crisis en el sector de la construcción

En paralelo, la construcción atraviesa uno de sus momentos más delicados. Según datos de la UOCRA, actualmente existen cerca de 3.000 trabajadores desocupados en Catamarca, una cifra que refleja el impacto de la paralización de obras y la caída de la actividad en un sector clave para la generación de empleo.

La combinación de desempleo, salarios rezagados y conflictos laborales genera un escenario cada vez más complejo para miles de familias. Muchos trabajadores deben afrontar aumentos constantes en alimentos, servicios, alquileres y educación mientras sus ingresos pierden capacidad de compra frente al costo de vida.

Indicadores de morosidad e infraestructura

A esta realidad se suman otros indicadores preocupantes. Catamarca figura entre las provincias con mayor morosidad financiera del país, mientras continúan los reclamos vinculados a infraestructura, educación, salud y servicios públicos en distintos departamentos del interior provincial.

Cuestionamientos a la gestión provincial

La acumulación de conflictos en áreas estratégicas expone dificultades que van más allá de situaciones aisladas. Mientras el Gobierno de Raúl Jalil continúa destacando inversiones, convenios y proyectos de desarrollo, crecen los cuestionamientos hacia una gestión frecuentemente señalada por su lentitud administrativa, su escasa capacidad para anticipar problemas sociales y laborales, y la falta de respuestas concretas frente a demandas que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de catamarqueños.

Fuente: El Aconquija