Las dificultades económicas continúan acumulándose para miles de familias catamarqueñas. Mientras los establecimientos educativos privados comenzaron a aplicar un nuevo incremento de hasta el 12,36% en las cuotas mensuales, distintos sectores laborales mantienen abiertos reclamos salariales por considerar que los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos básicos.

Nuevos incrementos en las cuotas escolares

La actualización autorizada por la Dirección de Educación Privada constituye el segundo aumento del año y forma parte de un sistema de ajustes automáticos vinculado a la inflación y a la evolución de los salarios docentes. En la mayoría de los casos, los colegios decidieron aplicar el porcentaje máximo permitido, generando preocupación entre padres y madres que deben afrontar nuevos costos.

El incremento llega en un contexto especialmente complejo para la economía familiar. Municipales, docentes universitarios y otros trabajadores vienen advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de recomposiciones salariales que permitan acompañar el aumento permanente de los precios.

Desafíos económicos y morosidad financiera

La situación se vuelve aún más difícil para los hogares con más de un hijo en edad escolar. A las cuotas se suman gastos de transporte, útiles, materiales, indumentaria y actividades complementarias que elevan significativamente el presupuesto destinado a la educación. Para muchas familias, sostener estos costos representa un esfuerzo cada vez mayor.

A la par de esta realidad, los indicadores económicos muestran señales preocupantes. Catamarca figura entre las provincias con mayor morosidad financiera del país, con un 34,8% de deudores en mora tardía, reflejando las dificultades que atraviesan numerosos hogares para cumplir con créditos, tarjetas y otras obligaciones económicas.

Conflictos salariales y falta de respuestas

Los reclamos salariales tampoco encuentran soluciones definitivas. En distintos sectores continúan las negociaciones, protestas y medidas de fuerza impulsadas por trabajadores que sostienen que los aumentos otorgados quedan rápidamente absorbidos por el costo de vida. La discusión se repite tanto en organismos públicos como en diferentes actividades laborales.

La combinación de aumentos educativos, salarios rezagados y endeudamiento creciente expone una problemática que golpea directamente a las familias catamarqueñas. Mientras el Gobierno de Raúl Jalil continúa destacando inversiones y anuncios de desarrollo, crecen los cuestionamientos hacia una gestión frecuentemente señalada por su falta de respuestas efectivas frente al deterioro del poder adquisitivo, la presión económica sobre los hogares y las dificultades que enfrentan miles de familias para sostener gastos esenciales como la educación.

Fuente: El Aconquija