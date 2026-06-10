El gobernador Raúl Jalil participó de la 71ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), uno de los principales espacios de debate sobre infraestructura y desarrollo del país, que se realizó este martes en el predio ferial de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro, el mandatario integró un panel junto a gobernadores de distintas provincias, donde expuso la experiencia de Catamarca en materia de infraestructura y el impacto de las obras estratégicas en el crecimiento económico y social de la provincia.

En su intervención, Raúl destacó el rol de la inversión pública como herramienta para impulsar el empleo, mejorar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo productivo.

“En nuestra provincia entendemos que la infraestructura es una herramienta para generar empleo y oportunidades, integrar territorios y acompañar el crecimiento productivo. Por eso seguimos impulsando obras de conectividad, energía, agua y logística que crean puestos de trabajo y mejoran la calidad de vida de los catamarqueños, fortaleciendo el desarrollo de cada región”, afirmó.

Empleo y proveedores locales

Por otro lado, el gobernador de Catamarca se refirió a la situación generada por un minero en la provincia de San Juan, que prevé la instalación de una ciudad para unos 5.000 trabajadores en plena cordillera.

Consultado sobre la misma, Raúl remarcó la importancia de priorizar la contratación de trabajadores y proveedores locales en los grandes proyectos de inversión. “Nosotros en Catamarca les pedimos a las empresas que contraten proveedores catamarqueños formados, que compitan con el precio”, sostuvo el mandatario, al tiempo que ratificó la política provincial de promover la participación de empresas y mano de obra local en las inversiones que se desarrollan en el territorio catamarqueño.