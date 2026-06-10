El Partido Justicialista de Catamarca convocó para este miércoles 10 de junio a las 19.00 hs a un encuentro en su sede de avenida Güemes 560, en la ciudad Capital, al cumplirse un año de la confirmación de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

La actividad fue difundida a través de las redes sociales del partido, donde dirigentes y militantes fueron invitados a participar de una jornada que tendrá como eje la situación judicial de la ex mandataria y la defensa de los principios democráticos.

«A un año de la injusta proscripción y detención de Cristina Fernández de Kirchner, nos encontramos para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y la defensa de la voluntad popular»…

La fecha coincide con el aniversario del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta, en el marco de la causa conocida como Vialidad.