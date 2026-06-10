El Ministerio de Vivienda y Urbanización llevó adelante este jueves una nueva edición del operativo “Vivienda Más Cerca” en el SUM del Loteo Parque Sur, una iniciativa que busca acercar el Estado a la comunidad y brindar respuestas directas a postulantes y adjudicatarios de viviendas.

La jornada contó con la participación del ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, junto a equipos técnicos del Ministerio y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), quienes atendieron consultas, gestionaron trámites y brindaron asesoramiento sobre distintas gestiones vinculadas a programas habitacionales.

Durante el operativo, los vecinos pudieron realizar consultas sobre programas y requisitos de acceso a la vivienda, solicitar turnos, consultar expedientes, regularizar deudas, recibir información sobre escrituración y saneamiento de títulos, entre otros trámites. Además, se concretaron visitas sociales y técnicas en el barrio para atender situaciones particulares de los vecinos.

En este marco, el ministro Fidel Sáenz dialogó con los asistentes, recibió consultas de manera directa y escuchó inquietudes relacionadas con distintas problemáticas habitacionales.

“Estos operativos nos permiten estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y brindar respuestas concretas sin que los vecinos tengan que trasladarse hasta nuestras oficinas. Creemos que la gestión también se construye estando en el territorio, escuchando y acompañando a cada familia en sus trámites y necesidades”, expresó Sáenz.

El programa “Vivienda Más Cerca” tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios del Ministerio y del IPV a vecinos de toda la provincia que, por diferentes motivos, encuentran dificultades para trasladarse hasta las oficinas ubicadas en el CAPE, acercando la atención del Estado a los distintos barrios y localidades.

La realización del operativo en Parque Sur cobra especial relevancia debido a que se trata de uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la Capital, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanización ya construyó aproximadamente 600 viviendas que, sumadas a los barrios aledaños del IPV, fueron consolidando un nuevo polo habitacional para miles de familias catamarqueñas.

A través de estas acciones, el Ministerio continúa promoviendo espacios de encuentro y atención directa, fortaleciendo el vínculo con los vecinos y facilitando el acceso a los distintos programas y servicios habitacionales.