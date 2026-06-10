Una delegación de los Santuarios Catedral y de la Gruta de Nuestra Señora del Valle se prepara para participar del 4° Encuentro de Santuarios del NOA, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Bajo el lema “Santuarios del NOA, cuna de la piedad popular”, el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, cuyo rector es el padre Germán Maccagno, recibirá a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Jujuy.

Las jornadas se iniciarán el jueves 18 en horas de la tarde con la presentación de los santuarios participantes, momentos de animación y espiritualidad y la celebración de la Santa Misa

El viernes 19 se desarrollarán los talleres sobre “La eclesiología que sostiene los sacramentales”, a cargo del padre Gustavo Rodríguez, y “La celebración de los sacramentales”, a cargo del padre Javier Mamaní. Luego de lo cual se realizará el trabajo en grupos.

Por la tarde, el arzobispo de Salta, Mons. Mario Antonio Cargnello, abordará el tema “Mariología. El papel de María en la piedad popular”, espacio de formación que se complementará con una dinámica grupal y un plenario.

Luego de la celebración eucarística, los participantes se reunirán en un fogón para el encuentro fraterno.

El sábado 20 está previsto un plenario y evaluación del encuentro, conclusiones y elección de la próxima sede.

También se concretará una caravana por calles céntricas y salida hacia el Santuario de Río Blanco donde se pondrá en marcha la peregrinación de los santuarios participantes.

El encuentro se culminará con la Santa Misa y el almuerzo de despedida.

Fotos: Archivo – Encuentro de Santuarios del NOA realizado en año pasado en Catamarca