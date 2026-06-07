La aprobación en el Senado del pliego de la jueza María Verónica Michelli dejó al descubierto una fuerte interna dentro de La Libertad Avanza y generó preocupación en el entorno del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según distintos análisis políticos, el episodio profundizó las diferencias entre sectores del oficialismo y volvió a poner el foco sobre el futuro de Patricia Bullrich dentro del espacio gobernante.

La tensión se originó luego de que Bullrich expresara públicamente su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de Michelli. La senadora argumentó que actuaría por “objeción de conciencia” y, según trascendió, incluso puso a disposición su renuncia como jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta.

El conflicto terminó escalando cuando el Senado aprobó la designación de la magistrada pese a la postura del Ejecutivo. La votación fue interpretada como una derrota política para el Gobierno y dejó en evidencia diferencias entre dirigentes cercanos a Karina Milei, Santiago Caputo y otros sectores del oficialismo.

De acuerdo con el análisis publicado por TN, en la Casa Rosada existe preocupación por el posicionamiento de Bullrich de cara a las elecciones de 2027. La dirigente mantiene una alta visibilidad política y su creciente autonomía dentro del oficialismo genera interrogantes sobre cuál será su rol en los próximos años.