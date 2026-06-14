Una banda integrada por 12 personas fue desbaratada por la Policía cuando se encontraba en plena preparación de dos robos a entidades bancarias en la provincia de Buenos Aires. Según la investigación, los delincuentes planeaban ingresar mediante boquetes y túneles para vaciar cajas de seguridad y apoderarse de dólares, joyas y lingotes de oro.

El presunto líder de la organización fue identificado como Carlos Daniel Maidana, un exintegrante de la Policía Federal que había sido conocido por su participación como arrepentido en la causa conocida como “Leones Blancos”. Maidana fue detenido junto a otros 11 sospechosos durante un operativo encubierto realizado por las fuerzas de seguridad.

La investigación comenzó a fines de mayo tras una denuncia anónima que alertó sobre la existencia de una estructura criminal dedicada a planificar golpes de gran magnitud. De acuerdo con los investigadores, la banda tenía como objetivos una sucursal del Banco Nación en Morón y una sede del Banco Provincia en Baradero.

Según la pesquisa, en Morón los delincuentes planeaban acceder al banco desde un local de calzado y un estacionamiento lindero, mientras que en Baradero pretendían ingresar a través de una vivienda ubicada junto a la bóveda de la entidad financiera. Los investigadores sostienen que la organización contaba con especialistas en excavaciones, logística y sistemas informáticos para vulnerar alarmas y dispositivos de seguridad.

Entre los integrantes también figuraba un supuesto hacker encargado de analizar y probar los sistemas de seguridad de los bancos. Además, la denuncia señalaba la posible participación de empleados bancarios y advertía que el golpe estaba previsto para realizarse durante un fin de semana largo.

Tras reunir pruebas y realizar tareas de seguimiento, las autoridades avanzaron con los procedimientos que permitieron detener a los sospechosos y frustrar los robos antes de que pudieran concretarse.