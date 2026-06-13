El Gobierno nacional avanza en una estrategia destinada a garantizar el pago de los vencimientos de deuda previstos para julio, uno de los compromisos financieros más importantes del año. Para ello, busca fortalecer las reservas disponibles y completar los recursos necesarios para afrontar las obligaciones programadas.

Según estimaciones oficiales, el Tesoro ya cuenta con una parte significativa de los dólares requeridos para el vencimiento, aunque todavía necesita reunir una suma adicional para cubrir la totalidad del pago. En ese contexto, el Ministerio de Economía analiza distintas herramientas financieras para reforzar la disponibilidad de divisas.

Entre las alternativas evaluadas figuran nuevas colocaciones de deuda, acuerdos de financiamiento y mecanismos orientados a captar dólares del mercado. El objetivo es llegar a la fecha del vencimiento con los recursos suficientes sin generar tensiones adicionales sobre las reservas internacionales.

Desde el Gobierno sostienen que el cumplimiento de los compromisos financieros forma parte de la estrategia para consolidar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la confianza de los mercados. En ese sentido, remarcan la importancia de mantener una política de pagos que evite incumplimientos y contribuya a mejorar las condiciones de financiamiento futuras.