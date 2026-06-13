El PRO expresó diferencias con el presidente Javier Milei y le reclamó que concentre sus esfuerzos en defender el proceso de cambios impulsado por el Gobierno, en lugar de centrar la discusión política en la situación del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Las declaraciones surgieron en medio de la polémica generada por la investigación judicial que involucra al funcionario y por los mensajes públicos de respaldo que Milei le brindó durante los últimos días. Desde el PRO consideraron que el debate debería enfocarse en las políticas impulsadas por el Ejecutivo y no en cuestiones personales o individuales.

Según señalaron referentes del espacio, la prioridad debe ser sostener las reformas económicas y políticas que forman parte de la agenda gubernamental. En ese sentido, remarcaron la importancia de preservar el apoyo de los sectores que acompañaron el cambio de rumbo planteado por la actual administración.

El planteo también reflejó algunas diferencias internas dentro del universo político que respalda al Gobierno. Aunque el PRO mantiene coincidencias con varias de las medidas impulsadas por la Casa Rosada, en distintas oportunidades dirigentes del partido manifestaron desacuerdos respecto de determinadas estrategias comunicacionales y decisiones políticas.