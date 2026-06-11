La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves la Séptima Sesión Ordinaria, en la oportunidad en la que se abordó una amplia agenda legislativa que incluyó acuerdos para designaciones judiciales, proyectos de ley, resoluciones y declaraciones de interés.

Acuerdo a pliegos judiciales

Durante la sesión, el Pleno prestó acuerdo a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial para la designación del Dr. Jonathan Felsztyna como Juez de Primera Instancia de Control de Garantías para la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, y de la Dra. Nadia Romina Céliz como Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial.

Al fundamentar los despachos favorables, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes se destacó que ambos postulantes atravesaron el procedimiento reglamentario correspondiente, incluyendo las entrevistas personales realizadas por los integrantes de la comisión, donde demostraron solvencia, claridad y sólidos conocimientos técnicos y jurídicos. Asimismo, se remarcó que no se registraron impugnaciones ni observaciones adversas durante el proceso de evaluación, contando además con informes favorables de los organismos competentes y acreditando el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales exigidos para los cargos.

Media sanción para una ley de prevención de inundaciones

El Senado otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el senador Félix Jerez que establece la obligatoriedad de realizar estudios topográficos con incorporación de curvas de nivel o modelos digitales de elevación equivalentes en fincas rurales y tierras de uso productivo o forestal ubicadas en zonas de riesgo hídrico.

La iniciativa prevé que los estudios sean realizados por profesionales habilitados e incluyan relevamientos georreferenciados, identificación de escurrimientos, delimitación de áreas de acumulación hídrica y propuestas de obras de contención cuando corresponda.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En sus fundamentos, el legislador señaló que la propuesta busca dar respuesta a una problemática creciente en el Este catamarqueño, particularmente en Los Altos, donde distintos barrios sufren inundaciones recurrentes producto de lluvias intensas, el avance del desmonte y la ausencia de una adecuada planificación del manejo de aguas superficiales.

Ley para garantizar la salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad

Asimismo, la Cámara Alta otorgó sanción definitiva al proyecto proveniente de Diputados, autoría del diputado Juan Carlos Ledesma, convirtiéndose en la Ley Nº 5946, mediante la cual se crea el Programa Provincial de Atención Adecuada y Accesible a la Salud Sexual y Reproductiva para Personas con Discapacidad.

La norma tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo, inclusivo y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva en toda la provincia, sustentándose en principios de inclusión, autonomía, accesibilidad, igualdad y participación.

Como miembro informante, el senador Mario Gershani destacó que el acceso a la salud sexual y reproductiva constituye un derecho humano fundamental y que la iniciativa busca eliminar barreras estructurales, sociales y culturales que aún limitan el pleno ejercicio de esos derechos por parte de las personas con discapacidad, promoviendo además su autonomía, inclusión social y reconocimiento pleno dentro de la comunidad.

Pedido de informes por el estado de la Ruta Nacional 38

Por otra parte, el Senado aprobó un proyecto de resolución presentado por los senadores Belén Menecier y Félix Jerez mediante el cual se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad un informe detallado sobre el mantenimiento, obras e infraestructura previstas para la Ruta Nacional Nº 38 en el tramo que atraviesa el departamento Paclín.

La iniciativa requiere información sobre trabajos de bacheo, repavimentación, señalización, iluminación, licitaciones, contratos vigentes e identificación de puntos críticos de siniestralidad.

Los autores señalaron que el avanzado deterioro de la calzada, la presencia de baches, la falta de demarcación horizontal y las deficiencias en la iluminación representan un serio riesgo para la seguridad vial y generan permanentes reclamos de vecinos y usuarios.

Solicitan obras cloacales para Belén

Sobre tablas, los senadores aprobaron un proyecto de resolución presentado por la senadora Soledad Blas solicitando al Poder Ejecutivo Provincial el recambio integral de la red cloacal de la ciudad de Belén, un informe actualizado sobre el estado de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y la adopción de medidas para culminar y poner en funcionamiento dicha obra.

La iniciativa surge a partir de una comunicación aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Belén y busca fortalecer el saneamiento urbano, la protección ambiental y la salud pública de la comunidad.

Declaraciones de interés

Durante la sesión también fueron aprobadas diversas declaraciones de interés parlamentario

Las “Jornadas Regionales en Actualización en Oftalmología (CAO) Centro 2026”, a realizarse los días 12 y 13 de junio en el Nodo Tecnológico de la Capital, iniciativa de los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Débora Romero.

Las “Primeras Jornadas Provinciales de Enfermería en Curaciones de Heridas – Catamarca 2026”, previstas para el 12 de junio en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca, proyecto impulsado por los senadores Ramón Figueroa Castellanos y María Elena Lagoria.

La XVII Feria Andina, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de junio en el Polo Productivo, Turístico y Artesanal de Belén, presentada por la senadora Soledad Blas.

El reconocimiento parlamentario, deportivo y social a Mónica Yolanda Chávez, vecina de Recreo, departamento La Paz, por su destacada trayectoria y aporte al desarrollo y promoción del ciclismo, iniciativa de la senadora Débora Romero.

De esta manera, la Cámara de Senadores avanzó en una agenda legislativa orientada al fortalecimiento institucional, la prevención de riesgos ambientales, la ampliación de derechos y el acompañamiento de iniciativas vinculadas a la salud, la educación, el deporte y el desarrollo de las comunidades catamarqueñas.