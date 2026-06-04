En una decisión que expuso las tensiones internas del oficialismo y la capacidad de negociación de la oposición, el Senado resolvió este jueves ampliar el temario de la sesión para tratar 74 pliegos judiciales, entre ellos el de María Verónica Michelli, cuya candidatura había sido objetada previamente por el presidente Javier Milei.

El acuerdo se alcanzó tras intensas negociaciones entre los distintos bloques parlamentarios. La Libertad Avanza había impulsado originalmente la incorporación de más de 70 nombramientos a una sesión que, en principio, contemplaba el tratamiento de 50 pliegos. La modificación generó resistencia tanto en sectores de la oposición como dentro del propio oficialismo.

La inclusión del pliego de Michelli se convirtió rápidamente en uno de los puntos más sensibles de la jornada. La candidata había sido vetada por el Gobierno para ocupar una vocalía en el Tribunal Oral de La Plata, por lo que su tratamiento en el recinto fue interpretado como una señal de autonomía del Senado frente a la voluntad expresada por la Casa Rosada.

Antes de que se retomara el debate, bloques opositores solicitaron un cuarto intermedio para analizar los cambios introducidos en el orden del día y evaluar el alcance de la ampliación del temario.

La sesión también volvió a dejar al descubierto las diferencias entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y sectores de la conducción política de La Libertad Avanza. Al ingresar al Palacio Legislativo, la titular del Senado cuestionó la forma en que se incorporaron los nuevos pliegos y responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la situación generada.

“Bullrich nos somete a esta situación”, sostuvo Villarruel ante los medios, en una declaración que volvió a evidenciar la distancia política que mantiene con parte del núcleo duro del oficialismo.

Con la incorporación del pliego de Michelli al debate, el Senado envió además una señal política al Gobierno nacional, al avanzar sobre una nominación que el presidente Milei había intentado retirar del proceso de aprobación parlamentaria.

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