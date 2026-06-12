Franco Colapinto completó este viernes las primeras actividades del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y cerró la segunda sesión de entrenamientos en el 15° puesto, cinco lugares por debajo de lo mostrado en la práctica inicial.

El piloto argentino, que viene de un fin de semana complicado en Mónaco donde terminó 14°, había dejado una imagen positiva en el primer ensayo al mantenerse constantemente por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, en la segunda tanda no logró sostener ese ritmo y retrocedió en la clasificación, aunque volvió a superar al francés por dos décimas.

La jornada tuvo como gran protagonista al británico Lando Norris, quien marcó el mejor tiempo de la sesión. Detrás se ubicaron George Russell y Oscar Piastri, completando un competitivo trío de punta.

Colapinto continúa sumando experiencia en su temporada dentro de la máxima categoría y buscará mejorar sus registros este sábado, cuando se dispute la tercera y última práctica libre desde las 7.30 (hora argentina). Más tarde, a partir de las 11, llegará el momento de la clasificación que definirá la grilla para la carrera del domingo.

Clasificación de la FP2 en Barcelona