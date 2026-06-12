El gobernador Raúl Jalil participó este viernes de la apertura del Primer Foro de Economías Regionales de la República Argentina, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Fórum de la ciudad de Santiago del Estero y reúne a representantes de provincias, cámaras empresarias, productores, legisladores y organismos nacionales.

Del acto de apertura participaron además los senadores nacionales Juan Manzur, Eduardo de Pedro y Sergio Uñac, quienes acompañaron al gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, y al senador nacional Gerardo Zamora en la puesta en marcha de este espacio de debate orientado al desarrollo productivo del país.

En este contexto, el gobernador catamarqueño resaltó la importancia estratégica de las economías regionales para el desarrollo del país y sostuvo que representan mucho más que indicadores productivos.

“Las economías regionales son trabajo, arraigo, oportunidades y desarrollo para miles de familias argentinas”, afirmó el mandatario catamarqueño, al tiempo que remarcó la necesidad de consolidar un modelo de crecimiento con una mirada federal.

En ese sentido, señaló que es fundamental continuar impulsando políticas que permitan generar mayor producción, empleo y oportunidades en cada región del país. “Reafirmamos la importancia de seguir construyendo un modelo de crecimiento verdaderamente federal, que genere más producción, más empleo y más oportunidades en cada rincón de la Argentina”, expresó.

Asimismo, Raúl destacó la necesidad de fortalecer las cadenas productivas mediante infraestructura estratégica, innovación y articulación entre el sector público y privado. “Continuamos impulsando políticas públicas, infraestructura estratégica y articulación con el sector privado para fortalecer nuestras cadenas productivas, agregar valor a nuestra materia prima, incorporar innovación y abrir nuevos mercados”, manifestó.

El Gobernador también agradeció la participación de autoridades, empresarios, productores y representantes institucionales, y aseguró que el futuro del país debe construirse potenciando el talento y la capacidad productiva de las distintas regiones argentinas.

El foro contempla una serie de paneles y exposiciones a cargo de especialistas en producción, comercio internacional, agregado de valor e inserción en mercados externos, con el objetivo de debatir estrategias para fortalecer la competitividad de las economías regionales.