El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, será recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la ronda de encuentros que el Gobierno nacional mantiene con mandatarios provinciales para avanzar en acuerdos políticos y legislativos.

La reunión se desarrollará mientras la Casa Rosada busca sumar consensos para impulsar proyectos clave en el Congreso, entre ellos la implementación de la Boleta Única de Papel y otras iniciativas promovidas por el oficialismo.

Según trascendió, Jalil y Santilli abordarán una agenda vinculada al desarrollo productivo, la minería, la logística y la generación de inversiones, temas considerados estratégicos para la provincia.

El encuentro se producirá una semana después de que el mandatario catamarqueño, en su carácter de presidente pro témpore del Norte Grande, convocara junto al resto de los gobernadores de la región al ministro del Interior para plantear la necesidad de una mirada económica más federal por parte del Gobierno nacional.

En la misma jornada, Santilli también recibirá al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, como parte de la estrategia de diálogo que el Ejecutivo mantiene con distintas provincias.