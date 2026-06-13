El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó fuertes críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por su declaración jurada y sus tenencias en criptomonedas.

Durante una conferencia de prensa, Kicillof afirmó que “si Adorni fuera peronista estaría preso”, al referirse a las denuncias y cuestionamientos que rodean al funcionario nacional. Según el mandatario bonaerense, existe una diferencia en el trato que reciben dirigentes de distintos espacios políticos.

El gobernador vinculó sus declaraciones con la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena ratificada en la causa Vialidad.

Además, Kicillof ironizó sobre las explicaciones brindadas por Adorni respecto de su patrimonio. “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”, expresó entre risas, aunque aclaró que lo decía “con respeto”. La frase hizo referencia a la explicación del funcionario nacional sobre la posesión de un capital equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin almacenado en una billetera fría o dispositivo físico.