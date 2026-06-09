La autopsia realizada este miércoles a las dos personas que perdieron la vida durante un incendio ocurrido en Valle Viejo confirmó que ambas fallecieron por asfixia causada por la inhalación de gases tóxicos.

El procedimiento fue llevado a cabo en la Morgue Judicial, ubicada en el Cementerio Municipal “Fray Mamerto Esquiú” de la Capital, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este. Las víctimas fueron identificadas como Cristina Isabel Almonacid, de 47 años, y un adolescente de 14.

Según informaron fuentes judiciales, los resultados forenses determinaron que esa fue la causa de muerte de ambas personas, mientras continúa la investigación para establecer cómo se originó el siniestro.

El trágico hecho se registró alrededor de las 4:15 de la madrugada en una vivienda situada en el loteo Los Abuelos, en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo. Allí, tras el incendio de una de las habitaciones del inmueble, los rescatistas encontraron sin vida a las dos víctimas.

Por estas horas, la Justicia avanza con las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias que desencadenaron el fuego.