La actividad industrial y la construcción registraron retrocesos durante abril y dejaron atrás las señales de recuperación observadas el mes anterior, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actividad industrial registró en abril una caída del 2,8% en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI). Además, la serie desestacionalizada mostró una baja del 2,1% respecto de marzo, lo que marcó un freno a las señales de recuperación observadas durante el primer trimestre.

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el indicador tendencia-ciclo del sector creció 0,1% y acumula cinco meses consecutivos de variación positiva.

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La industria bajó 2,8% interanual en abril de 2026 y 2,1% respecto del mes previohttps://t.co/FuPuSyKy6J pic.twitter.com/FiD82J0dK1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 9, 2026

De acuerdo con el informe oficial, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales en abril.

Entre los sectores más afectados se encontraron los productos textiles (-22,2%), maquinaria y equipo (-20,2%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-11,4%) e industrias metálicas básicas (-11,2%). También registraron bajas los vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-10,7%), productos minerales no metálicos (-6,4%), productos de caucho y plástico (-5,1%), muebles y colchones (-5,1%), alimentos y bebidas (-2,4%), otro equipo de transporte (-2,1%) y productos de metal (-1,4%).

Por el contrario, algunas ramas mostraron resultados positivos, entre ellas sustancias y productos químicos (16,7%), productos de tabaco (6,5%), refinación de petróleo y combustibles nucleares (5,6%) y madera, papel, edición e impresión (4,1%).

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la producción industrial presentó una disminución del 2,4% respecto del mismo período de 2025.

La construcción también retrocedió

La construcción tampoco logró sostener la mejora observada en marzo. Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el sector registró una caída interanual del 2,8% durante abril y una baja del 4% en comparación con el mes anterior.

A pesar de este retroceso, el acumulado del primer cuatrimestre mostró una suba del 2,1%. Además, el indicador tendencia-ciclo creció 0,3%, acumulando seis meses consecutivos en terreno positivo, de acuerdo con lo señalado por Caputo.

En cuanto al consumo de insumos para la construcción, los mayores aumentos se observaron en el resto de los materiales para la construcción —que incluye grifería, tubos de acero y vidrio— (16,1%), hierro redondo y aceros para construcción (15,7%) y pinturas para construcción (10%).

En contraste, se registraron fuertes caídas en mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), yeso (-17,5%), cales (-16,4%), asfalto (-15,5%), cemento portland (-12,7%) y hormigón elaborado (-10,2%). También descendieron los pisos y revestimientos cerámicos (-6,6%), ladrillos huecos (-6,3%), placas de yeso (-4,1%) y artículos sanitarios de cerámica (-3,6%).

Pese a la caída de la actividad, el empleo formal en el sector mostró una evolución positiva. En marzo de 2026, los puestos de trabajo registrados en la construcción privada crecieron 2,5% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer trimestre, el incremento fue del 1,6%.