La comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús viene celebrando el mes dedicado a su Santísimo Patrono, con celebraciones litúrgicas y otras actividades.

Este viernes 12 de junio, a las 19.00, se celebrará la Santa Misa de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

Durante esta Eucaristía, quienes hayan solicitado y se hayan preparado realizarán su Consagración.

PROGRAMA

Todos los días

18.15 Rezo del Mes del Sagrado Corazón de Jesús.

19.00 Celebración de la Santa Misa.

Sábado 13

10.30 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad de Bajo Hondo.

11.30 a 17.00 Peña comunitaria.

17.00 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad de San Cayetano.

Domingo 14

10.00 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, barrio Monte Cristo.

Viernes 19

19.00 Santa Misa con la Unción de los enfermos.

Domingo 21

10.00 Visita de la imagen del Sagrado Corazón a la Comunidad del Divino Niño, barrio Villa Eumelia.

Culminación Solemne del Mes del Sagrado Corazón de Jesús

Domingo 28

17.00 Procesión con la Imagen del Sagrado Corazón. Salida desde la Iglesia de San Cayetano.

18.00 Santa Misa.

19.00 Recreación y chocolate comunitario.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.