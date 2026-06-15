El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi”, murió este domingo a los 23 años tras el choque de dos helicópteros en pleno vuelo sobre la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El accidente dejó un saldo de seis víctimas fatales y es investigado por las autoridades brasileñas.

Según los primeros informes, las aeronaves colisionaron cerca de las 9 de la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando una explosión y un incendio que alcanzó a varios automóviles, mientras que la otra aeronave se precipitó a pocos metros del lugar.

Entre las víctimas también se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale y los pilotos de ambas aeronaves. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro y analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

Gaspi era uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina y contaba con cerca de tres millones de suscriptores en YouTube. Su estilo de humor callejero y sus videos virales lo convirtieron en una de las figuras más populares de las redes sociales en los últimos años.