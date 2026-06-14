Una joven de 21 años murió en Brasil luego de ser lanzada accidentalmente sin la cuerda de seguridad durante una actividad de bungee jump realizada en el denominado Puente del Esqueleto, en la ciudad de Limeira, estado de San Pablo. La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

Según la investigación preliminar, los instructores dieron la señal para realizar el salto sin haber asegurado correctamente el equipo de protección. La joven cayó desde una altura de entre 30 y 35 metros y sufrió heridas fatales. El hecho quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Testigos señalaron que advirtieron la ausencia de la cuerda cuando la víctima ya había sido lanzada al vacío. Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia, aunque los equipos médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la joven en el lugar.

Como consecuencia del episodio, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas con la organización de la actividad. Tres de ellas fueron acusadas de homicidio con dolo eventual, mientras que las autoridades investigan si el evento contaba con las autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes.