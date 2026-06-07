Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone incorporar al Código Penal nuevas figuras delictivas vinculadas a la pesca ilegal, con penas de prisión, multas económicas y sanciones más severas para los casos considerados de mayor gravedad.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Guillermo Michel y busca reforzar las herramientas legales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas bajo jurisdicción argentina. Entre los objetivos se encuentran la protección de los recursos pesqueros, la conservación ambiental y la defensa de la soberanía marítima.

El proyecto establece penas para quienes realicen actividades pesqueras durante períodos de veda, en áreas protegidas o restringidas, sobre especies cuya captura esté prohibida o mediante métodos considerados destructivos para el ecosistema marino. También contempla sanciones para quienes oculten o falseen información sobre las capturas realizadas.

Además, prevé agravantes cuando intervengan embarcaciones extranjeras sin autorización, cuando se utilicen explosivos o sustancias tóxicas, cuando los hechos afecten especies protegidas o cuando exista una organización dedicada de manera sistemática a estas prácticas.

Otro de los puntos destacados es que la propuesta extiende la responsabilidad a empresas que obtengan beneficios económicos de la pesca ilegal. En esos casos, podrían aplicarse multas millonarias, suspensión de permisos, prohibiciones para contratar con el Estado y otras sanciones complementarias.

Los impulsores del proyecto sostienen que las sanciones administrativas actuales resultan insuficientes para enfrentar una actividad que genera importantes pérdidas económicas y afecta la conservación de los recursos marítimos del país.