En su primera conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adrián Ravier respaldó la política económica del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el crecimiento del país “no es transitorio”. También se refirió a la salida de Manuel Adorni y a la llegada de Diego Santilli al gabinete.

En su debut como vocero presidencial, Adrián Ravier buscó marcar el tono de una nueva etapa en la comunicación oficial. Con una extensa exposición, defendió el programa económico del Gobierno y procuró dejar atrás la polémica generada por la salida de Manuel Adorni.

“Estamos en un doble punto de inflexión en los efectos del programa económico. Primero, respecto de la historia argentina y, segundo, en relación con el programa de estabilización 2023-2027 y sus lógicos efectos positivos”, afirmó.

El funcionario sostuvo que el país arrastra más de una década de estancamiento, pero aseguró que la llegada de Javier Milei a la Presidencia marcó el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento. Según explicó, la economía ya acumula una expansión cercana a los diez puntos del Producto Bruto Interno y ese proceso, dijo, tiene bases sólidas.

“No es un crecimiento transitorio, sino que está respaldado por fundamentos macroeconómicos importantes, como el equilibrio monetario, fiscal y cambiario, además de la apertura económica y el proceso de desregulación”, expresó.

Para Ravier, esas condiciones permiten proyectar que la recuperación continuará en los próximos años. “Vamos a mostrar tres años consecutivos de expansión de la actividad económica, algo que hay que remontarse en la historia argentina para volver a encontrar”, pronosticó.

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La salida de Adorni y la llegada de Santilli

Consultado sobre la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el Gobierno el sábado en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, Ravier evitó profundizar en el tema.

“Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno y afrontar el proceso judicial como un ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de los detalles del caso ni emitir una opinión, porque no hace a la marcha del Gobierno”, respondió.

También se refirió a la designación de Diego Santilli al frente del ministerio coordinador y destacó su experiencia política y su capacidad de diálogo con las provincias.

“Es alguien con amplio oficio político que, durante su gestión en el ex Ministerio del Interior, realizó un importante trabajo fortaleciendo los vínculos entre el Gobierno nacional y los gobernadores”, señaló.

Según Ravier, la incorporación de Santilli abre una nueva etapa para la administración libertaria. En ese marco, sostuvo que el Gobierno buscará profundizar los acuerdos políticos necesarios para avanzar con su agenda de reformas estructurales.