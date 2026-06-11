Luego de cuatro jornadas de debate, un jurado popular encontró culpable a José Javier Aguilar por el delito de homicidio simple en calidad de autor, descartando la calificación agravada que sostenían la Fiscalía y la querella.

A lo largo del juicio, las partes expusieron pruebas testimoniales y presentaron sus alegatos finales ante el jurado. El fiscal Alejandro Dalla Lasta Baroni mantuvo la acusación por homicidio calificado por haber sido cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad, postura que también fue respaldada por la querella particular, representada por el abogado Leonardo Carrasco.

En contraposición, los defensores Jorge Rafael Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros solicitaron que Aguilar fuera declarado responsable de homicidio simple, figura por la que finalmente fue condenado.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo antes de que el jurado se retirara a deliberar. En uso de su derecho a expresar sus últimas palabras, Aguilar pidió disculpas a la familia de la víctima y manifestó su dolor por lo sucedido.

“Yo sinceramente le pido perdón a toda su familia porque sé que están destruidos, como mi familia”, expresó ante los presentes.

Tras la lectura del veredicto, el juez director del debate, Fernando Esteban, convocó para el próximo 16 de junio, a las 9, a la audiencia de cesura, donde se definirá la pena que deberá cumplir el condenado.