La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno nacional y apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por las denuncias y cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.

La titular del Senado publicó una historia en Instagram que rápidamente generó repercusiones en el ámbito político. En la imagen se observaba al histórico conductor televisivo Silvio Soldán sosteniendo un pendrive, acompañado por la frase: “Y si esta semana te toca a vos”, un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Adorni.

La publicación se produjo pocos días después de que el jefe de Gabinete quedara en el centro de la escena política por las explicaciones que brindó sobre el crecimiento de su patrimonio. Adorni aseguró que parte de sus bienes provienen de inversiones en criptomonedas realizadas años atrás y sostuvo que recuperó un pendrive donde conservaba bitcoins adquiridos tiempo antes.

Las diferencias entre Villarruel y sectores del oficialismo no son nuevas, pero en los últimos meses se han hecho más visibles a través de declaraciones públicas y cruces indirectos. La vicepresidenta ya había cuestionado las explicaciones ofrecidas por Adorni respecto de su situación patrimonial.

Mientras tanto, la situación del jefe de Gabinete continúa generando repercusiones en el ámbito político y legislativo, donde distintos sectores de la oposición impulsan iniciativas para que brinde explicaciones sobre las denuncias vinculadas a su patrimonio.