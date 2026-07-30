El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, en la que se avanzó en una agenda de obras e inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura y el desarrollo de la jurisdicción.

En la ocasión, el mandatario provincial afirmó que se realizarán los aportes necesarios para obras en el puesto de control ubicado en el kilómetro 0, con el objetivo de eficientizar controles y reforzar las tareas de prevención para el acceso al Balcón del Pissis y demás sectores de la zona cordillerana.

Además, confirmó el acompañamiento financiero de la Provincia para ejecutar obras de pavimentación, construcción de veredas y cordones cuneta en los barrios Centro y Barranco de la ciudad de Fiambalá para seguir mejorando la infraestructura urbana.

Por último, el gobernador anunció que se concretará el pago de la primera cuota destinada a los productores de uva de toda la jurisdicción fiambalense, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento de las economías regionales y el acompañamiento al sector productivo local.