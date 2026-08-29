Dando inicio a las instancias Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026, con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación de Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de las Direcciones Provinciales de Deporte Adaptado y Deporte Social, las disciplinas de Deporte Adaptado fueron las primeras en tener competencia entre quienes lograron su paso desde la fase municipal.

Tras la actividad que se desarrolló íntegramente en el Polideportivo “Fray Mamerto Esquiú”, la premiación se llevó a cabo en el EDI Provincial con todos los deportistas participantes, que tuvieron su reconocimiento por el esfuerzo y trabajo para estar presentes.

Los representantes de Catamarca son, en Atletismo Adaptado, Jeremias Tarifa y Anita Condorí (Santa María); Rocío Herrera (Capital); Talia Ferril y Felipe Mamani (San Fernando, Belén); y Milagros Ríos (Pomán). Por el lado de Tenis de Mesa, Alex Zárate y Zoe Soria Silva (Pomán), y Darío Luna (Capital). En Boccia, Samuel Caletti y Sofía Robles (Capital); y en Voley Sentado Milagros Nieva (Capital); Javier Palavecino (La Paz); y Candela Pachado (San Fernando, Belén). En tanto que en Natación Adaptada son Jeremías Farías y Julián Nieva (Capital).