Las Leonas hicieron historia y se consagraron CAMPEONAS DEL MUNDO tras una final inolvidable frente a Países Bajos.
Después de una batalla enorme, el seleccionado argentino volvió a demostrar que está entre los más grandes del hockey mundial y consiguió su **TERCERA COPA DEL MUNDO**.
**2002**
**2010**
**2026**
¡16 años después, la Copa vuelve a quedar en manos argentinas!
**¡GRACIAS LEONAS POR ESTA ALEGRÍA!**
**¡ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO!**
Desde Catamarca Despierta celebramos este orgullo enorme para todo el país.
LAS LEONAS, ETERNAS.