Las Leonas hicieron historia y se consagraron CAMPEONAS DEL MUNDO tras una final inolvidable frente a Países Bajos.

Después de una batalla enorme, el seleccionado argentino volvió a demostrar que está entre los más grandes del hockey mundial y consiguió su **TERCERA COPA DEL MUNDO**.

**2002**

**2010**

**2026**

¡16 años después, la Copa vuelve a quedar en manos argentinas!

**¡GRACIAS LEONAS POR ESTA ALEGRÍA!**

**¡ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO!**

Desde Catamarca Despierta celebramos este orgullo enorme para todo el país.

LAS LEONAS, ETERNAS.