Las Leonas hicieron historia y se consagraron CAMPEONAS DEL MUNDO tras una final inolvidable frente a Países Bajos.

💙🤍 Después de una batalla enorme, el seleccionado argentino volvió a demostrar que está entre los más grandes del hockey mundial y consiguió su **TERCERA COPA DEL MUNDO**.

🏆 **2002**

🏆 **2010**

🏆 **2026**

¡16 años después, la Copa vuelve a quedar en manos argentinas! 😭🇦🇷

🔥 **¡GRACIAS LEONAS POR ESTA ALEGRÍA!**

🔥 **¡ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO!**

Desde Catamarca Despierta celebramos este orgullo enorme para todo el país.

🇦🇷🦁 LAS LEONAS, ETERNAS.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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